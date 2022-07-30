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В медальном зачёте – серебро

30.07.2022
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Команда Восточно-Казахстанской области заняла призовые места на XII летнем чемпионате Республики Казахстан по пожарно-спасательному спорту среди юношей.

В чемпионате, состоявшемся в Шымкенте, приняли участие 17 команд, защищавших честь областей, городов Нур-Султан и Шымкент, а также Кызылординского колледжа им. Абылайхана.

После церемонии торжественного открытия соревнований на центральном стадионе им. Қажымұқана участники в течение четырёх дней демонстрировали свои навыки в различных дисциплинах.

Даже 40-градусная жара не помешала юным спортсменам проявить настоящие бойцовские качества пожарных и спасателей.

По итогам соревнований ребята из Восточно-Казахстанской области заняли второе место в общекомандном зачёте.

– Считаю, что выступления прошли успешно. Спортсмены показали хорошие результаты как в командных дисциплинах, так и в индивидуальных, – рассказывает старший тренер Восточно-Казахстанской области по пожарно-спасательному спорту Михаил Филатов.

По результатам дисциплин «подъём по штурмовой лестнице в окно 2, 3 этажей учебной башни» и «преодоление 100-метровой полосы с препятствиями» юноши завоевали первые места. В личном зачёте по подъёму по штурмовой лестнице отличились Виктор Коршак и Аркадий Серов, оказавшиеся вторыми в гонке лидеров.

По-настоящему жаркими были соревнования последних двух дней, которые требовали максимальной командной слаженности. По пожарной эстафете 4х100 с препятствиями команда Восточно-Казахстанской области заняла третье место, в этапе боевого развёртывания – второе место.

Торжественная церемония награждения победителей прошла во Дворце Молодежного ресурсного центра 16 июля. Победителям вручили дипломы, грамоты, кубки и памятные подарки.

По результатам чемпионата лучшие спортсмены войдут в республиканскую сборную юношескую команду, которая впервые примет участие в чемпионате мира по пожарно-спасательному спорту среди юношей в Бресте (Республика Беларусь).

По словам Михаила Филатова, многие ребята из секции в дальнейшем связывают свою судьбу с пожарным делом либо переходят во взрослые команды, где уже представляют Восточно-Казахстанскую область на республиканских соревнованиях. Молодое поколение постепенно сменяет своих предшественников, которые завершают карьеру.

Отметим, что чемпионат РК по пожарно-спасательному спорту проводится ежегодно. Главная цель соревнований – привлечь детей и молодёжь к спорту, показать, что здоровый образ жизни можно вести интересно. Не стоит забывать и о возможности вживую познакомиться со всеми тонкостями героической и романтичной профессии пожарного.

Алина Горбунова

Фото из личного архива Михаила Филатова

30.07.2022
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