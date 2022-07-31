В лучших традициях

В Доме дружбы Бескарагайского района прошёл конкурс «ETHNO MISS-2022».

В конкурсе участвовали пять девушек, каждая из них должна была продемонстрировать на протяжении всех четырёх этапов самобытность культуры своего этноса.

В первом туре от конкурсанток требовалось представить вниманию жюри и зрителей визитную карточку, во втором – провести презентацию национальной одежды. В следующем туре девушки рассказывали о блюдах традиционной кухни, а в завершение продемонстрировали творческий номер.

По итогам конкурса участниц наградили дипломами по номинациям и памятными подарками. Так, Дарина Бексултан была удостоена звания «Мисс очарование», Милена Ермолаева – «Мисс грация», Дильназ Назарова – «Мисс совершенство». Альфира Габитова стала «Мисс вдохновение», а Акжан Булат – «Мисс артистизм».

– Благодаря проведению таких конкурсов нам удаётся привлечь молодёжь к сохранению и возрождению народных традиций, а также воспитывать у них культуру межэтнического общения, – отметили организаторы.

Состязание среди талантливых красавиц было организовано в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру» с целью формирования толерантного сознания молодёжи, а также интереса к культуре и обычаям разных этносов.

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников

Бескарагайский район