В лиге лучших

Сборная Глубоковского аграрного колледжа стала серебряным призёром областной спартакиады по волейболу среди педагогов и сотрудников организаций ТиПО.

Состязания проходили на базе Усть-Каменогорского высшего политехнического колледжа и Восточного техническо-гуманитарного колледжа. В них приняли участие десять команд, в том числе сборная Глубоковского аграрного колледжа из посёлка Белоусовка. К слову, команда является двукратным чемпионом области по волейболу среди колледжей.

В финальных играх за победу сражались три команды, в итоге сборная Глубоковского аграрного колледжа заняла второе место, обыграв команду Катон-Карагайского аграрно-технического колледжа и уступив первенство волейболистам Восточно-Казахстанского сельскохозяйственного колледжа.

Честь Глубоковского аграрного колледжа защищали: С. Иванов, И. Сизов, Н. Алгожанов, Р. Емельянов, А. Решетников, С. Оразаметова, В. Тузиков.

Команды-призёры будут представлять Восточно-Казахстанскую область на республиканском чемпионате.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район