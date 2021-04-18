В курортном направлении

Увеличить транспортную доступность для туристов, приезжающих в Восточный Казахстан, поручил первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев.

В ходе рабочей поездки в регион Берик Камалиев провёл расширенное совещание по вопросу реконструкции аэропортов в Усть-Каменогорске и Урджаре, а также по реализации других инфраструктурных проектов в дорожной отрасли в рамках государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» на 2020 – 2025 годы.

В заседании приняли участие заместитель акима ВКО Шакарым Буктугутов, руководители профильных управлений, представители филиалов авиа- и железнодорожных компаний, подрядных организаций, реализующих проекты в регионе, а также компаний, занятых на реконструкции автомобильных дорог.

В текущем году в Восточном Казахстане за счёт государственного финансирования будут продолжены важные для развития транспортной инфраструктуры региона проекты – реконструкция аэропортов города Усть-Каменогорска и села Урджар.

Руководитель аэропорта Усть-Каменогорска Николай Короленко сообщил, что аэропорт в областном центре после реконструкции сможет принимать воздушные суда B767, 737, 757, A-320, A-321, эксплуатируемые казахстанскими и зарубежными авиакомпаниями. Для этого ведётся реконструкция искусственного взлётно-посадочной полосы с удлинением до 2 800 метров рулёжных дорожек, перрона, установка современного светосигнального оборудования и другое. Начатые работы планируют завершить до 31 августа. На этот период рейсы в Нур-Султан, Алматы, Караганду и Шымкент будут осуществляться через воздушную гавань Семея.

В мае этого года завершится возведение дополнительной грунтовочной полосы, которая на период основных строительных работ позволит принимать воздушные судна по внутриобластным маршрутам.

Реконструкция аэропорта Урджара направлена на обеспечение доступности воздушным транспортом побережья озера Алаколь. Проектом предусмотрена реконструкция взлётно-посадочной полосы с удлинением до 2 100 метров, рулёжной дорожки, перрона, установка светосигнального оборудования, периметрового ограждения и другое. Общий объём финансирования строительного проекта составляет 4,7 млрд тенге. На сегодня объём строительно-монтажных работ выполнен практически наполовину.

Как отметил директор ТОО «Международный аэропорт Семей» Серик Оразгалиев, на период реконструкции аэропорта авиарейсов в Урджар не будет.

Обновлённый урджарский аэродром сможет принимать современные реактивные и турбовинтовые самолёты, что позволит увеличить в летний сезон поток туристов воздушным транспортом на побережье озера Алаколь. К слову, авиакомпания «Южное небо» готова совершать рейсы в этом направлении два раза в день.

Берик Камалиев подчеркнул, что основная цель, которую ставит перед собой министерство индустрии и инфраструктурного развития, – это снижение стоимости авиабилетов, повышение класса обслуживания авиапассажиров и соблюдение требований безопасности.

– Необходимо улучшить работу внутренних отечественных маршрутов и привести их в соответствие с программой развития туризма. Создать все условия, чтобы казахстанцы могли с комфортом и по доступным ценам добраться в места отдыха. Государство субсидирует внутренние рейсы, поэтому стоимость билетов не должна повышаться, особенно в летний период, – обратился вице-министр к представителям авиакомпаний.

Берик Камалиев также посчитал, что периодичность движения поездов в летний период недостаточна.

По сведениям представителя АО «Пассажирские перевозки», в регионе действуют девять постоянных маршрутов. В летний период запланирована организация курсирования поездов до станции Жаланашколь два раза в неделю.

– Насколько мне известно, сегодня по причине отмены международных рейсов без дела простаивают сотни вагонов. За счёт этого можно в два раза увеличить количество рейсов для казахстанских туристов, отправляющихся на Алаколь. Поезда из Нур-Султана и Алматы должны курсировать в этом направлении хотя бы через день. Прошу вас совместно с Комитетом транспорта МИИР разработать новый график движения поездов до туристских объектов. Кроме того, с учётом увеличения пассажиропотока необходимо качественно подготовить инфраструктуру железнодорожных вокзалов, – поручил вице-министр.

В то же время в Восточном Казахстане ведётся строительство автомобильных дорог, ведущих в курортные зоны. За счёт банковских займов строится дорога Талдыкорган – Усть-Каменогорск, которая ведёт на Алаколь. Полное завершение работ запланировано в текущем году. Также заканчивается реконструкция прилегающих участков Калбатау – Майкапшагай, Таскескен – Бахты. Полностью дороги будут введены в эксплуатацию в 2022 году.

По информации руководителя Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО Нуржана Жумадилова, в 2020 году на ремонт дорог областного и районного значения, а также улично-дорожной сети из всех источников финансирования выделено 40,7 млрд тенге.

Так, в рамках паритетного финансирования среднему ремонту были подвергнуты 283 км дорог общего пользования, из которых 160 км – дороги областного значения и 123 км – районного значения.

Ремонтом улиц в городах и районах было охвачено 45,2 км. Дополнительно в рамках программы «Ауыл – ел бесігі» отремонтировано 90 км улично-дорожной сети на 1,7 млрд тенге. В рамках Дорожной карты занятости ремонтом были охвачены 247 км дорог и улиц на общую сумму 16,1 млрд тенге.

– В целом в транспортно-дорожную инфраструктуру области за прошлый год инвестировано 88,8 млрд тенге. Доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии доведена до 85 процентов, – пояснил Нуржан Жумадилов.

В этом году на ремонт и содержание дорог местного значения и улиц населённых пунктов преду-смотрено 14,9 млрд тенге, а также на строительство моста через Бухтарминское водохранилище – 1 млрд тенге.

В рамках паритетного финансирования на средний ремонт дорог областного и районного значения выделено 3,3 млрд тенге.

В 2021 году планируется отремонтировать 137 км дорог общего пользования, из которых 86 км – дороги областного значения, 51 км – районного значения.

На ремонт 191 км улично-дорожной сети городов и районов предусмотрено 7,4 млрд тенге, в том числе в рамках специальной программы «Ауыл – ел бесігі» – 3,7 млрд тенге на ремонт 165 км улиц.

Всего в транспортно-дорожную инфраструктуру в текущем году будет инвестировано 86,7 млрд тенге.

– В этом году в стране будет введено 5,5 тысячи километров платных участков дорог, – отметил Берик Камалиев. – Поэтому важно уделить особое внимание придорожному сервису. Для оказания помощи предпринимателям в открытии придорожных кафе, гостиниц и прочего необходимо содействие всех госструктур, в том числе фонда «Даму».

Бахыт Сарсембаева

Фото Тлеубека Шаяхмета