В красивых интерьерах учиться легче

Впервые в многопрофильном университете Восточного Казахстана глобально обновляются учебные корпуса и общежития как внутри, так и снаружи.

Ремонт в Домах студентов, косметический ремонт аудиторий, создание Центра обслуживания студентов «PARASAT» – и это лишь малая часть работы, проделанной в Восточно-Казахстанском университете за последние несколько лет.

– В общежитиях мы провели капитальный ремонт, чтобы студентам было тепло и комфортно. В Домах студентов был выполнен ремонт душевых с заменой чугунных радиаторов на алюминиевые, частичный ремонт системы отопления. Кроме того, корпуса и общежития стопроцентно обеспечены пандусами, – отметил ректор ВКУ имени Сарсена Аманжолова Мухтар Толеген. – В подвале Дома студентов № 3 открыли фитнес-центр, сделали ремонт кровли. В Домах студентов № 4, 5 окрашен фасад, поставлены новые окна. Выполнен капитальный ремонт и замена входной группы на первом этаже. Также сделали частичный ремонт фасада здания и провели ремонт слуховых окон.

Как подчёркивает пресс-служба вуза, отливы окон всех общежитий стояли с 1974 года, на сегодняшний день заржавели и пришли в негодность.

В учебных корпусах № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 выполнен косметический ремонт аудиторий, а также ремонт сантехники. Проведён и частичный ремонт кровли, туалетов, лестничных площадок. В первом учебном корпусе приведены в порядок помещения для занятий физкультурой, раздевалки, душевые и тренерские.

– В пятом учебном корпусе установлена новая кровля, частично сделана в девятом и во втором корпусах. Хочу отметить, что ремонт кровли последний раз проводился в 2005 году. Фасадный ремонт не делали 20 лет. В четвёртом и во втором учебных корпусах ещё предстоит фасадный ремонт, – рассказал ректор вуза.

В учебном корпусе № 2 отремонтировали систему канализации и частично заменили радиаторы и трубы отопления. Проведён косметический ремонт кабинетов для военной кафедры на втором этаже. В боксе гаража для военной техники также сделали ремонт. Осенью ожидается открытие музея имени Кабанбай батыра, в котором будут применяться современные цифровые технологии. С помощью QR-кодов и аудиогидов посетители смогут получить подробную информацию о сражениях, в которых участвовал легендарный полководец.

Завершаются ремонтные работы в учебном корпусе № 7 для стрелкового тира. Там будущие военные смогут практиковаться, а спортсмены – готовиться к зимнему многоборью. Отремонтирован и бассейн «Чайка».

Кроме того, на базе университета создан Центр обслуживания студентов «PARASAT», который действует в качестве ЦОНа для студентов и выпускников вуза. Также в университете открылись Центр инклюзивного и непрерывного образования Dana Bala, Научно-исследовательский центр «Абайтану», офис Оpen University.

На учебно-научной производственной базе «Сибины» основательно готовились к летнему сезону 2022 года, отремонтировали домики, баню и склад. На территории высадили 200 саженцев карагача.

– Мы создаём благоприятные условия для студентов. В первую очередь держим ориентир на качество предоставления образовательных услуг – внедряем новые мировые тренды, лучшие национальные практики в академический, научный и воспитательный процесс. Но вместе с этим стремимся сделать так, чтобы студентам было комфортно находиться в университете, и у них была высокая мотивация к покорению новых знаний, – поделился Мухтар Толеген.

Гульжан Естаева