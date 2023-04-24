В корзину области и на экспорт

Посевная площадь сельскохозяйственных культур в Восточном Казахстане в 2023 году, по прогнозам специалистов, составит 653,1 тыс. га. Земельный клин увеличится на 10,7 тыс. га по сравнению с прошлым годом.

О подготовке к посевной и о большом экспортном потенциале сферы АПК рассказал исполняющий обязанности руководителя Управления сельского хозяйства ВКО Рамиль Сагандыков.

– В 2023 году планируется валовой выпуск продукции сельского хозяйства довести до 584,3 млрд тенге, с ростом на 111 процентов к уровню 2022 года, с индексом физического объёма продукции 103 процента, – отметил он. – Производительность труда на одного занятого в сельском хозяйстве в денежном выражении планируется на уровне 7016,0 тыс. тенге.

Для проведения весенне-полевых работ в 2023 году с Павлодарского нефтеперерабатывающего завода выделено 20 тыс. тонн удешевлённого дизельного топлива и пять тысяч тонн на заготовку кормов. Эти объёмы полностью обеспечат потребность аграриев области. В текущем году для сельхозформирований области через ВКФ АО «Аграрная кредитная корпорация» есть планы выдать восемь млрд тенге кредитных средств, в том числе по программе «Кең дала» на проведение весенне-полевых работ предусмотрено два млрд тенге.

В рамках господдержки развития АПК региона в 2023 году выделено 24,5 млрд тенге. Из них 4,1 млрд тенге – на развитие растениеводства, на животноводство – 4,8 млрд тенге, инвестиционное субсидирование – 8,7 млрд тенге, субсидирование ставки вознаграждения по кредитам – 6,3 млрд тенге, по другим необходимым направлениям – 0,6 млрд тенге.

– Имеется дополнительная потребность в субсидиях на 21,5 млрд тенге (на инвестсубсидирование – 10 млрд тенге; на субсидирование ставки вознаграждения по кредитам – 5 млрд тенге, на субсидирование развития животноводства – 6,5 млрд тенге), – сообщил Рамиль Сагандыков. – Для решения этого вопроса управлением сельского хозяйства в начале года направлена бюджетная заявка в Министерство сельского хозяйства РК.

Отмечается, что в поле зрения находятся вопросы обеспечения продовольственной безопасности, повышения экспортного потенциала. Для этого стоит задача в животноводстве довести объём производства мяса в живом весе до 158 тыс. тонн, с ростом 103 процента к уровню 2022 года. Кроме того, производство молока – до 513 тыс. тонн с плюсом на 103,5 процента. Продолжается работа по созданию лаборатории по сертификации продукции сельского хозяйства ВКО совместно с партнёрами из Китая.

– В целях масштабирования опыта Северо-Казахстанской области в 2023 году намечена реализация шести проектов по строительству и реконструкции молочно-товарных ферм, – проинформировал Рамиль Сагандыков. – Для этого из средств республиканского бюджета для ВКО планируется выделить 10 млрд тенге. Реализация проектов по МТФ в регионе должна обеспечить увеличение объёмов производства молока на 47,5 тыс. тонн в год. Это позволит в 2024 году довести загруженность местных предприятий по переработке молока до 65 процентов.

И ещё. С 2023 года в области стартует программа повышения доходов населения «Ауыл аманаты». В её рамках предусмотрена выдача кредитов сельскому населению на 1,5 млрд тенге. Основная цель программы – это всесторонняя поддержка, максимальное вовлечение сельчан в аграрный бизнес, решение вопросов, связанных с насыщением внутреннего рынка продуктами питания и улучшением качества жизни сельских жителей.

– В текущем году запланирована реализация девяти проектов на 57,1 млрд тенге с созданием 64 рабочих мест, – сообщает профильное управление. – В основном они касаются развития молочного производства, увеличения объёмов сырья для переработки, реализации продукции.

Также отмечается, что большой резерв увеличения продукции растениеводства имеется в применении различных удобрений. Прибавка урожая, по самым скромным подсчётам, может составить до 30 процентов. Большое внимание уделяется усилению службы ветеринарии ВКО, привлечению кадров, развитию материально-технической базы, повышению заработной платы специалистам, которые сегодня на вес золота.

Актуальны и вопросы по кормам в засушливые сезоны, когда резко растёт их отпускная цена. Кроме того, население беспокоит тема отлова и вообще ситуации с бродячими собаками, которых много в городах и районах Восточного Казахстана. Всё это должно решаться как в рамках закона, так и иных цивилизованных норм гуманного обращения с животными. Не обойдены вниманием вопросы заболеваний сельскохозяйственных животных, эпизоотической обстановки в регионе.

Таир Сапаргалиев

Фото из архива редакции