Важно!

В каждый дом по «цифре»

01.09.2022
825

С 31 августа текущего 2022 года планируется поэтапный переход на цифровое эфирное телевидение частично в семи областях: Акмолинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и области Абай. Теперь просмотр любимых программ в улучшенном качестве станет ещё доступней.

Цифровое вещание – это телевидение нового поколения с высокой скоростью передачи сигнала. Оно предлагает больше возможностей и услуг: больше каналов, лучшее качество картинки и звука, мультимедийные приложения, радио, электронную программу передач, которая выводится на экран одним нажатием кнопки, выбор языка субтитров и множество других нововведений. В отличие от «аналога» цифровой сигнал устойчив к помехам и передаётся телезрителям в первозданном виде, без шумов и искажений даже до самых отдаленных населённых пунктов. Перейдя на цифровое телевидение, зрители могут забыть о перебоях и плохом качестве изображения и звука.

Переход на ЦЭТВ открывает новое направление в телевидении. Также цифровизация даёт возможность приёма большего количества телеканалов в малых населённых пунктах, вместо 2-3 телеканалов в аналоговом формате до 15 телеканалов в цифровом, при этом значительно сокращая потребление электроэнергии для их передачи. В областных центрах зрителям будет доступно до 30 каналов.

Полный список отключаемых от аналогового телевидения населённых пунктов
по Восточно-Казахстанской области:

Район Населенный пункт
Глубоковский Перевальное
Глубоковский Верхнеберезовка
Глубоковский Предгорное
Глубоковский Березовка
Глубоковский Красная Заря
Глубоковский Быструха
Глубоковский Кожохово
Глубоковский Бобровка
Глубоковский Веселое
Глубоковский Белоусовка
Глубоковский Глубокое
Глубоковский Опытное поле
Глубоковский Планидовка
Глубоковский Прапорщиково
Глубоковский Степное
Глубоковский Ушаново
Глубоковский Уварово
Глубоковский разъезд 226 км
Глубоковский Аврора
Глубоковский Ульба перевалочная
Глубоковский Солнечное
Глубоковский Винное
Глубоковский Волчиха
Глубоковский Калинино
Глубоковский Секисовка
Глубоковский Алтайский
Глубоковский Белокаменка
Глубоковский Маховка
Глубоковский Краснопартизанское
Глубоковский Мало-Убинка
Глубоковский Прогресс
Глубоковский Черногорка
Глубоковский Hовомихайловка
Глубоковский Горная Ульбинка
Глубоковский Сметанино
Глубоковский Черемшанка
Глубоковский Тарханка
Глубоковский Карагужиха
Глубоковский Зимовье
Зайсанская Зайсан
Зайсанский Каратал
Зайсанский Жинишкесу
Зайсанский  Биржан
Зайсанский  Шалкар
Зайсанский  Сарытерек
Зайсанский Сарыши
Зайсанский Айнабулак
Зайсанский Куаныш
Зайсанский Жамбыл
Зайсанский Жанабаз
Зайсанский Жанатурмыс
Зайсанский Жарсу
Зайсанский Карабулак
Зайсанский Когедай
Зайсанский Караталды
Зайсанский Улкен Каратал
Зайсанский Дайыр
Зайсанский Акарал
Зайсанский Сатбай
Зайсанский Мукашы
Зайсанский Октябрьское
Зайсанский Сарыжыра
Зайсанский Бакасу
Зайсанский  Кенсай
Зайсанский  Кокжыра
Зайсанский Кабыргатал
Зайсанский Дауал
Зайсанский Кенарал
Зайсанский ЛСП
Зайсанский Алмалы
Зайсанский Карасай
Зайсанский Тасбастау
Зайсанский Жалшы
Зайсанский Шиликты
Зайсанский Кемпирбулак
Зайсанский Какенталды
Зыряновск Зыряновск
Зыряновский Ландман
Зыряновский Ленинск
Зыряновский Орловка
Зыряновский Первороссийское
Зыряновский Андреевка
Зыряновский Бедаревка
Зыряновский Маяк
Зыряновский Крестовка
Зыряновский Подорленок
Зыряновский Тургусун
Зыряновский Снегирево
Зыряновский Соловьево
Зыряновский Чапаево
Зыряновский Hово-Крестьянка
Зыряновский Восточное
Зыряновский Березовское
Зыряновский Быково
Зыряновский  Зубовка
Зыряновский Малеевск
Зыряновский Березовка
Зыряновский  Прибрежный
Зыряновский  Hовая Бухтарма
Зыряновский  Октябрьский
Зыряновский Бухтарма
Зыряновский Селезневка
Зыряновский Средигорное
Зыряновский Путинцево
Зыряновский Hово-Калиновск
Зыряновский Дом отдыха Голубой Залив
Зыряновский Парыгино
Зыряновский Баяновск
Зыряновский Алтайка
Зыряновский Кремнюха
Зыряновский Богатырево
Катон-Карагайский Белое
Катон-Карагайский Берель
Катон-Карагайский Коробиха
Катон-Карагайский Усть-Язовая
Катон-Карагайский Солоновка
Катон-Карагайский Майемер
Катон-Карагайский Орнек
Катон-Карагайский Черемушка
Катон-Карагайский Малонарымка
Катон-Карагайский Солдатово
Катон-Карагайский Ульяновка
Катон-Карагайский Уштобе
Катон-Карагайский Юбилейное
Катон-Карагайский Hовоберезовка
Катон-Карагайский Катон-Карагай
Катон-Карагайский Жар
Катон-Карагайский Красная Поляна
Катон-Карагайский Топкаин
Катон-Карагайский Согорное
Катон-Карагайский Жамбыл
Катон-Карагайский Урыль
Катон-Карагайский Язовая
Катон-Карагайский Коктерек
Катон-Карагайский Жулдыз
Катон-Карагайский Балгын
Катон-Карагайский Приморское
Катон-Карагайский Больше-Hарымское
Катон-Карагайский Hово-Хайрузовка
Катон-Карагайский Свинчатка
Катон-Карагайский Печи
Курчумский Казахстан
Курчумский Аманат
Курчумский Булгартабыты
Курчумский  Кунгей-Бокенбай
Курчумский Жанааул
Курчумский  Игилик
Курчумский Шенгельды
Курчумский  Кайнар
Курчумский Жолнускау
Курчумский Аксуат
Курчумский Чердояк
Курчумский Вознесеновка
Курчумский  Сарыолен
Курчумский  Алгабас
Курчумский Дарственное
Курчумский Дынгек
Курчумский Курчум
Курчумский Куйган
Курчумский Топтерек
Курчумский  Калжыр
Курчумский Буран
Курчумский Такыр
Курчумский Правый Усть-Кальжыр
Курчумский Карашилик
Курчумский  Жиделы
Курчумский  Таскайын
Курчумский Бурабай
Курчумский Теректыбулак
Курчумский  Акбулак
Курчумский Курчумкистауы
Курчумский Каратогай
Курчумский Акчий
Курчумский  Егиндыбулак
Курчумский  Терскей-Бокенбай
Курчумский Славянка
Курчумский  Мойылды
Курчумский Теректы
Курчумский  Маралды
Курчумский  Ушбулак
Риддер  Ульба
Риддер Ульбастрой
Риддер Лениногорский лесхоз
Риддер Тишинский
Риддер Коноваловка
Риддер Ливино
Риддер Риддер
Риддер Пригородное
Риддер Верхняя Хайрузовка
Риддер Аэродромное
Самарский Койтас
Самарский Караткуль
Самарский Белое
Самарский Жанажол
Самарский Глазуново
Самарский Малороссийка
Самарский Кокжота
Самарский Кокжыра
Самарский Казнаковка
Самарский Бастауши
Самарский Добролюбовка
Самарский Московка
Самарский Самарское
Самарский Hово-Тимофеевка
Самарский Подгорное
Самарский Мариногорка
Самарский Палатцы
Самарский Песчанка
Самарский Миролюбовка
Самарский Hовостройка
Тарбагатайский  Тугыл
Тарбагатайский Асусай
Тарбагатайский Байтогас
Тарбагатайский Казахстан
Тарбагатайский Жетыарал
Тарбагатайский Карасу
Тарбагатайский Камысты
Тарбагатайский Акжар
Тарбагатайский Отеген
Тарбагатайский Куйган
Тарбагатайский Жаланаш
Тарбагатайский Жангызтал
Тарбагатайский Жамбыл
Тарбагатайский  Жаналык
Тарбагатайский  Жанатилеу
Тарбагатайский  Манырак
Тарбагатайский Сагындык
Тарбагатайский Шолакорда
Тарбагатайский Караой
Тарбагатайский Жолкурылыс
Тарбагатайский Тауке
Тарбагатайский  Кабанбай
Тарбагатайский Акмектеп
Тарбагатайский Шенгельды
Тарбагатайский Шорга
Тарбагатайский Ахметбулак
Уланский  Асубулак
Уланский Жантас
Уланский  Бозанбай
Уланский Алгабас
Уланский Каменка
Уланский Верхние Таинты
Уланский Hижняя Таинта
Уланский Тройницкое
Уланский Васильевка
Уланский Hовая Канайка
Уланский Отрадное
Уланский Саратовка
Уланский  Молодежный
Уланский Казачье
Уланский Айыртау
Уланский Актобе
Уланский Алмасай
Уланский Бестерек
Уланский Восточное
Уланский Макеевка
Уланский Мирное
Уланский Донское
Уланский Сагыр
Уланский Украинка
Уланский Уланское
Уланский Hово-Одесское
Уланский Герасимовка
Уланский Азовое
Уланский  Белогорский
Уланский Бурсак
Уланский Жанузак
Уланский Hово-Азовое
Уланский Беткудук
Уланский Таврическое
Уланский Пролетарка
Уланский Горняк
Уланский Гагарино
Уланский Южное
Уланский Таргын
Уланский  Огневка
Усть-Каменогорск Усть-Каменогорск
Усть-Каменогорск Hово-Ахмирово
Усть-Каменогорск Ахмирово
Усть-Каменогорск Самсоновка
Усть-Каменогорск Hово-Явленка
Усть-Каменогорск Меновное
Усть-Каменогорск Прудхоз
Шемонаихинский Крюковка
Шемонаихинский Выдриха
Шемонаихинский Верх-Уба
Шемонаихинский Зауба
Шемонаихинский Сугатовка
Шемонаихинский Горкуново
Шемонаихинский Кенюхово
Шемонаихинский Большая речка
Шемонаихинский Фестивальная
Шемонаихинский Шемонаиха
Шемонаихинский Коневка
Шемонаихинский Луговое
Шемонаихинский Волчанка
Шемонаихинский Березовка
Шемонаихинский Заречное
Шемонаихинский Камышинка
Шемонаихинский  Усть-Таловка
Шемонаихинский Белый Камень
Шемонаихинский Медведка
Шемонаихинский Красная Шемонаиха
Шемонаихинский Моисеевка
Шемонаихинский Октябрьское
Шемонаихинский Половинка
Шемонаихинский Пруггерово
Шемонаихинский Рассыпное
Шемонаихинский Садовое
Шемонаихинский Березовка
Шемонаихинский Межовка
Шемонаихинский Казахстанский
Шемонаихинский Зевакино
Шемонаихинский Первомайский
Шемонаихинский Барашки
Шемонаихинский Hово-Ильинка
Шемонаихинский Убинка
Шемонаихинский Hовая Убинка

 

 

01.09.2022
825

Еще новости

Что такое DVB-T2 и как его настроить?

01.09.2022

Переход на цифровое вещание – веление времени Казахстанцы отдают предпочтение «цифре»

01.09.2022

Казахстан поэтапно переходит на цифровое эфирное телевещание

01.09.2022

Переход на ЦЭТВ, плюсы отключения аналогового вещания

01.09.2022
Back to top button