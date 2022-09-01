В каждый дом по «цифре»

С 31 августа текущего 2022 года планируется поэтапный переход на цифровое эфирное телевидение частично в семи областях: Акмолинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и области Абай. Теперь просмотр любимых программ в улучшенном качестве станет ещё доступней.

Цифровое вещание – это телевидение нового поколения с высокой скоростью передачи сигнала. Оно предлагает больше возможностей и услуг: больше каналов, лучшее качество картинки и звука, мультимедийные приложения, радио, электронную программу передач, которая выводится на экран одним нажатием кнопки, выбор языка субтитров и множество других нововведений. В отличие от «аналога» цифровой сигнал устойчив к помехам и передаётся телезрителям в первозданном виде, без шумов и искажений даже до самых отдаленных населённых пунктов. Перейдя на цифровое телевидение, зрители могут забыть о перебоях и плохом качестве изображения и звука.

Переход на ЦЭТВ открывает новое направление в телевидении. Также цифровизация даёт возможность приёма большего количества телеканалов в малых населённых пунктах, вместо 2-3 телеканалов в аналоговом формате до 15 телеканалов в цифровом, при этом значительно сокращая потребление электроэнергии для их передачи. В областных центрах зрителям будет доступно до 30 каналов.

Полный список отключаемых от аналогового телевидения населённых пунктов

по Восточно-Казахстанской области: