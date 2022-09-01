В каждый дом по «цифре»
С 31 августа текущего 2022 года планируется поэтапный переход на цифровое эфирное телевидение частично в семи областях: Акмолинской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и области Абай. Теперь просмотр любимых программ в улучшенном качестве станет ещё доступней.
Цифровое вещание – это телевидение нового поколения с высокой скоростью передачи сигнала. Оно предлагает больше возможностей и услуг: больше каналов, лучшее качество картинки и звука, мультимедийные приложения, радио, электронную программу передач, которая выводится на экран одним нажатием кнопки, выбор языка субтитров и множество других нововведений. В отличие от «аналога» цифровой сигнал устойчив к помехам и передаётся телезрителям в первозданном виде, без шумов и искажений даже до самых отдаленных населённых пунктов. Перейдя на цифровое телевидение, зрители могут забыть о перебоях и плохом качестве изображения и звука.
Переход на ЦЭТВ открывает новое направление в телевидении. Также цифровизация даёт возможность приёма большего количества телеканалов в малых населённых пунктах, вместо 2-3 телеканалов в аналоговом формате до 15 телеканалов в цифровом, при этом значительно сокращая потребление электроэнергии для их передачи. В областных центрах зрителям будет доступно до 30 каналов.
Полный список отключаемых от аналогового телевидения населённых пунктов
по Восточно-Казахстанской области:
|Район
|Населенный пункт
|Глубоковский
|Перевальное
|Глубоковский
|Верхнеберезовка
|Глубоковский
|Предгорное
|Глубоковский
|Березовка
|Глубоковский
|Красная Заря
|Глубоковский
|Быструха
|Глубоковский
|Кожохово
|Глубоковский
|Бобровка
|Глубоковский
|Веселое
|Глубоковский
|Белоусовка
|Глубоковский
|Глубокое
|Глубоковский
|Опытное поле
|Глубоковский
|Планидовка
|Глубоковский
|Прапорщиково
|Глубоковский
|Степное
|Глубоковский
|Ушаново
|Глубоковский
|Уварово
|Глубоковский
|разъезд 226 км
|Глубоковский
|Аврора
|Глубоковский
|Ульба перевалочная
|Глубоковский
|Солнечное
|Глубоковский
|Винное
|Глубоковский
|Волчиха
|Глубоковский
|Калинино
|Глубоковский
|Секисовка
|Глубоковский
|Алтайский
|Глубоковский
|Белокаменка
|Глубоковский
|Маховка
|Глубоковский
|Краснопартизанское
|Глубоковский
|Мало-Убинка
|Глубоковский
|Прогресс
|Глубоковский
|Черногорка
|Глубоковский
|Hовомихайловка
|Глубоковский
|Горная Ульбинка
|Глубоковский
|Сметанино
|Глубоковский
|Черемшанка
|Глубоковский
|Тарханка
|Глубоковский
|Карагужиха
|Глубоковский
|Зимовье
|Зайсанская
|Зайсан
|Зайсанский
|Каратал
|Зайсанский
|Жинишкесу
|Зайсанский
|Биржан
|Зайсанский
|Шалкар
|Зайсанский
|Сарытерек
|Зайсанский
|Сарыши
|Зайсанский
|Айнабулак
|Зайсанский
|Куаныш
|Зайсанский
|Жамбыл
|Зайсанский
|Жанабаз
|Зайсанский
|Жанатурмыс
|Зайсанский
|Жарсу
|Зайсанский
|Карабулак
|Зайсанский
|Когедай
|Зайсанский
|Караталды
|Зайсанский
|Улкен Каратал
|Зайсанский
|Дайыр
|Зайсанский
|Акарал
|Зайсанский
|Сатбай
|Зайсанский
|Мукашы
|Зайсанский
|Октябрьское
|Зайсанский
|Сарыжыра
|Зайсанский
|Бакасу
|Зайсанский
|Кенсай
|Зайсанский
|Кокжыра
|Зайсанский
|Кабыргатал
|Зайсанский
|Дауал
|Зайсанский
|Кенарал
|Зайсанский
|ЛСП
|Зайсанский
|Алмалы
|Зайсанский
|Карасай
|Зайсанский
|Тасбастау
|Зайсанский
|Жалшы
|Зайсанский
|Шиликты
|Зайсанский
|Кемпирбулак
|Зайсанский
|Какенталды
|Зыряновск
|Зыряновск
|Зыряновский
|Ландман
|Зыряновский
|Ленинск
|Зыряновский
|Орловка
|Зыряновский
|Первороссийское
|Зыряновский
|Андреевка
|Зыряновский
|Бедаревка
|Зыряновский
|Маяк
|Зыряновский
|Крестовка
|Зыряновский
|Подорленок
|Зыряновский
|Тургусун
|Зыряновский
|Снегирево
|Зыряновский
|Соловьево
|Зыряновский
|Чапаево
|Зыряновский
|Hово-Крестьянка
|Зыряновский
|Восточное
|Зыряновский
|Березовское
|Зыряновский
|Быково
|Зыряновский
|Зубовка
|Зыряновский
|Малеевск
|Зыряновский
|Березовка
|Зыряновский
|Прибрежный
|Зыряновский
|Hовая Бухтарма
|Зыряновский
|Октябрьский
|Зыряновский
|Бухтарма
|Зыряновский
|Селезневка
|Зыряновский
|Средигорное
|Зыряновский
|Путинцево
|Зыряновский
|Hово-Калиновск
|Зыряновский
|Дом отдыха Голубой Залив
|Зыряновский
|Парыгино
|Зыряновский
|Баяновск
|Зыряновский
|Алтайка
|Зыряновский
|Кремнюха
|Зыряновский
|Богатырево
|Катон-Карагайский
|Белое
|Катон-Карагайский
|Берель
|Катон-Карагайский
|Коробиха
|Катон-Карагайский
|Усть-Язовая
|Катон-Карагайский
|Солоновка
|Катон-Карагайский
|Майемер
|Катон-Карагайский
|Орнек
|Катон-Карагайский
|Черемушка
|Катон-Карагайский
|Малонарымка
|Катон-Карагайский
|Солдатово
|Катон-Карагайский
|Ульяновка
|Катон-Карагайский
|Уштобе
|Катон-Карагайский
|Юбилейное
|Катон-Карагайский
|Hовоберезовка
|Катон-Карагайский
|Катон-Карагай
|Катон-Карагайский
|Жар
|Катон-Карагайский
|Красная Поляна
|Катон-Карагайский
|Топкаин
|Катон-Карагайский
|Согорное
|Катон-Карагайский
|Жамбыл
|Катон-Карагайский
|Урыль
|Катон-Карагайский
|Язовая
|Катон-Карагайский
|Коктерек
|Катон-Карагайский
|Жулдыз
|Катон-Карагайский
|Балгын
|Катон-Карагайский
|Приморское
|Катон-Карагайский
|Больше-Hарымское
|Катон-Карагайский
|Hово-Хайрузовка
|Катон-Карагайский
|Свинчатка
|Катон-Карагайский
|Печи
|Курчумский
|Казахстан
|Курчумский
|Аманат
|Курчумский
|Булгартабыты
|Курчумский
|Кунгей-Бокенбай
|Курчумский
|Жанааул
|Курчумский
|Игилик
|Курчумский
|Шенгельды
|Курчумский
|Кайнар
|Курчумский
|Жолнускау
|Курчумский
|Аксуат
|Курчумский
|Чердояк
|Курчумский
|Вознесеновка
|Курчумский
|Сарыолен
|Курчумский
|Алгабас
|Курчумский
|Дарственное
|Курчумский
|Дынгек
|Курчумский
|Курчум
|Курчумский
|Куйган
|Курчумский
|Топтерек
|Курчумский
|Калжыр
|Курчумский
|Буран
|Курчумский
|Такыр
|Курчумский
|Правый Усть-Кальжыр
|Курчумский
|Карашилик
|Курчумский
|Жиделы
|Курчумский
|Таскайын
|Курчумский
|Бурабай
|Курчумский
|Теректыбулак
|Курчумский
|Акбулак
|Курчумский
|Курчумкистауы
|Курчумский
|Каратогай
|Курчумский
|Акчий
|Курчумский
|Егиндыбулак
|Курчумский
|Терскей-Бокенбай
|Курчумский
|Славянка
|Курчумский
|Мойылды
|Курчумский
|Теректы
|Курчумский
|Маралды
|Курчумский
|Ушбулак
|Риддер
|Ульба
|Риддер
|Ульбастрой
|Риддер
|Лениногорский лесхоз
|Риддер
|Тишинский
|Риддер
|Коноваловка
|Риддер
|Ливино
|Риддер
|Риддер
|Риддер
|Пригородное
|Риддер
|Верхняя Хайрузовка
|Риддер
|Аэродромное
|Самарский
|Койтас
|Самарский
|Караткуль
|Самарский
|Белое
|Самарский
|Жанажол
|Самарский
|Глазуново
|Самарский
|Малороссийка
|Самарский
|Кокжота
|Самарский
|Кокжыра
|Самарский
|Казнаковка
|Самарский
|Бастауши
|Самарский
|Добролюбовка
|Самарский
|Московка
|Самарский
|Самарское
|Самарский
|Hово-Тимофеевка
|Самарский
|Подгорное
|Самарский
|Мариногорка
|Самарский
|Палатцы
|Самарский
|Песчанка
|Самарский
|Миролюбовка
|Самарский
|Hовостройка
|Тарбагатайский
|Тугыл
|Тарбагатайский
|Асусай
|Тарбагатайский
|Байтогас
|Тарбагатайский
|Казахстан
|Тарбагатайский
|Жетыарал
|Тарбагатайский
|Карасу
|Тарбагатайский
|Камысты
|Тарбагатайский
|Акжар
|Тарбагатайский
|Отеген
|Тарбагатайский
|Куйган
|Тарбагатайский
|Жаланаш
|Тарбагатайский
|Жангызтал
|Тарбагатайский
|Жамбыл
|Тарбагатайский
|Жаналык
|Тарбагатайский
|Жанатилеу
|Тарбагатайский
|Манырак
|Тарбагатайский
|Сагындык
|Тарбагатайский
|Шолакорда
|Тарбагатайский
|Караой
|Тарбагатайский
|Жолкурылыс
|Тарбагатайский
|Тауке
|Тарбагатайский
|Кабанбай
|Тарбагатайский
|Акмектеп
|Тарбагатайский
|Шенгельды
|Тарбагатайский
|Шорга
|Тарбагатайский
|Ахметбулак
|Уланский
|Асубулак
|Уланский
|Жантас
|Уланский
|Бозанбай
|Уланский
|Алгабас
|Уланский
|Каменка
|Уланский
|Верхние Таинты
|Уланский
|Hижняя Таинта
|Уланский
|Тройницкое
|Уланский
|Васильевка
|Уланский
|Hовая Канайка
|Уланский
|Отрадное
|Уланский
|Саратовка
|Уланский
|Молодежный
|Уланский
|Казачье
|Уланский
|Айыртау
|Уланский
|Актобе
|Уланский
|Алмасай
|Уланский
|Бестерек
|Уланский
|Восточное
|Уланский
|Макеевка
|Уланский
|Мирное
|Уланский
|Донское
|Уланский
|Сагыр
|Уланский
|Украинка
|Уланский
|Уланское
|Уланский
|Hово-Одесское
|Уланский
|Герасимовка
|Уланский
|Азовое
|Уланский
|Белогорский
|Уланский
|Бурсак
|Уланский
|Жанузак
|Уланский
|Hово-Азовое
|Уланский
|Беткудук
|Уланский
|Таврическое
|Уланский
|Пролетарка
|Уланский
|Горняк
|Уланский
|Гагарино
|Уланский
|Южное
|Уланский
|Таргын
|Уланский
|Огневка
|Усть-Каменогорск
|Усть-Каменогорск
|Усть-Каменогорск
|Hово-Ахмирово
|Усть-Каменогорск
|Ахмирово
|Усть-Каменогорск
|Самсоновка
|Усть-Каменогорск
|Hово-Явленка
|Усть-Каменогорск
|Меновное
|Усть-Каменогорск
|Прудхоз
|Шемонаихинский
|Крюковка
|Шемонаихинский
|Выдриха
|Шемонаихинский
|Верх-Уба
|Шемонаихинский
|Зауба
|Шемонаихинский
|Сугатовка
|Шемонаихинский
|Горкуново
|Шемонаихинский
|Кенюхово
|Шемонаихинский
|Большая речка
|Шемонаихинский
|Фестивальная
|Шемонаихинский
|Шемонаиха
|Шемонаихинский
|Коневка
|Шемонаихинский
|Луговое
|Шемонаихинский
|Волчанка
|Шемонаихинский
|Березовка
|Шемонаихинский
|Заречное
|Шемонаихинский
|Камышинка
|Шемонаихинский
|Усть-Таловка
|Шемонаихинский
|Белый Камень
|Шемонаихинский
|Медведка
|Шемонаихинский
|Красная Шемонаиха
|Шемонаихинский
|Моисеевка
|Шемонаихинский
|Октябрьское
|Шемонаихинский
|Половинка
|Шемонаихинский
|Пруггерово
|Шемонаихинский
|Рассыпное
|Шемонаихинский
|Садовое
|Шемонаихинский
|Березовка
|Шемонаихинский
|Межовка
|Шемонаихинский
|Казахстанский
|Шемонаихинский
|Зевакино
|Шемонаихинский
|Первомайский
|Шемонаихинский
|Барашки
|Шемонаихинский
|Hово-Ильинка
|Шемонаихинский
|Убинка
|Шемонаихинский
|Hовая Убинка