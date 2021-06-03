В каждом селе – детский праздник

В Курчумском районе День защиты детей праздновали не только в районном центре, но и в самых отдалённых сёлах.

По информации отдела образования, координирующего проведение детского праздника, в подготовленном организаторами всеобщем веселье приняли участие более 1,5 тысячи ребят.

В Курчуме местом, куда пришли дети в сопровождении одного из родителей, стала площадь с работающим фонтаном, памятником великому Абаю. Здесь были организованы весёлые старты, различные игры, распродажа сладостей, напитков.

Как сообщили в отделе образования, программа праздника включала ещё и посещение краеведческого музея, конкурсы рисунков на асфальте, спортивные состязания и концерты. В стороне от праздника не осталась ни одна организация образования района. В целом было охвачено 40 школ и три детских сада.

Свою лепту в создание праздничного настроения внесли и меценаты. Так, в средней школе № 4 Курчума местный житель Жаксыбек Ыдырышев подарил детям мороженое, напитки и сладости. В небольшом селе Бирлик в школу, где проходило мероприятие, с подарками пришла предпринимательница Карлыгаш Ажикенова.

Как и год назад, свои коррективы в проведение 1 июня внесла пандемия: главным для организаторов по-прежнему являлось соблюдение санитарных норм. Но всё же праздник, хоть и без прежнего размаха, состоялся.

Рысбек Жантыкеев

Фото из открытых источников

Курчумский район