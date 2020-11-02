В каждой семье – свой герой 

Презентация новой книги «В каждой семье есть свой герой» состоялась в областной библиотеке имени А. С. Пушкина.

Издан сборник к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он состоит из произведений работников сферы образования региона, принявших участие в конкурсе, организованном ОО «Локальный профсоюз работников образования и науки Восточно-Казахстанской области».

В презентации книги приняли участие председатель областного профсоюза работников образования и науки НазгульКасенова, член Союза журналистов Казахстана и Зайсанской районной организации профсоюза Еркебулан Загипаров.

– Всего на конкурс поступила 71 творческая работа на государственном и русском языках. Это воспоминания, эссе и стихи, которые и вошли в сборник. По решению жюри победители конкурса награждены призами в номинациях «Лучшее произведение», «Лучшее стихотворение» и «Лучшее сочинение», – рассказал главный специалист ОО «Локальный профсоюз работников образования и науки ВКО» Иван Соколов.

В сочинениях конкурсанты писали о героизме своих предков, участвовавших в войне, нелёгкой жизни людей на фронте и в тылу, детях войны, трудившихся наряду со взрослыми.

– Важно работать над тем, чтобы у учителей был интерес к художественной литературе, а также над дальнейшей популяризацией их трудов и повышением статуса педагога в обществе, – считает Еркебулан Загипаров.

По словам сотрудника центра справочно-библиографической службы библиотеки Гульбаршин Абылгазиновой, работники сферы образования, которые поделились уникальными историями своих семей, родных, воевавших и трудившихся во имя Родины, показали подрастающему поколению наглядный пример сохранения памяти о мужестве героев войны.

Ания Есмухамет

Восточно-Казахстанская областная библиотека им. А. С. Пушкина