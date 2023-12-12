В Казахстане повысят размер социальных выплат по утрате трудоспособности и потере кормильца
В рамках реализации постановления Правительства РК от 19 октября 2023 года № 925 с 1 января 2024 года повышаются размеры назначенных социальных выплат по случаю утраты трудоспособности и потери кормильца из Государственного фонда социального страхования, передает корреспондент Altaynews.kz.
По информации ведомства, согласно Социальному кодексу РК, указанные выплаты ежегодно повышаются на основании решения Правительства РК. Получатели будут получать государственные социальные пособия за счет бюджетных средств.
На сегодняшний день завершен перерасчет по 80,7 тысячи получателей (по ВКО — 2720) социальной выплаты по утрате трудоспособности и 57,7 тысячи семей (по ВКО — 2769), получающих социальную выплату по потере кормильца.
В ведомстве добавили, что перерасчет социальных выплат будет произведен в автоматизированном режиме, то есть без предоставления получателями дополнительных документов.