В Казахстане повысят размер социальных выплат по утрате трудоспособности и потере кормильца

В рамках реализации постановления Правительства РК от 19 октября 2023 года № 925 с 1 января 2024 года повышаются размеры назначенных социальных выплат по случаю утраты трудоспособности и потери кормильца из Государственного фонда социального страхования, передает корреспондент Altaynews.kz.

Данные выплаты являются долгосрочными, поскольку они могут выплачиваться на протяжении нескольких лет, пока человек либо не восстановит трудоспособность, либо не достигнет пенсионного возраста. Также выплаты по потере кормильца осуществляются детям до совершеннолетия и студентам очной формы обучения до 23 лет, — отметили в филиале АО «ГФСС» по ВКО.

По информации ведомства, согласно Социальному кодексу РК, указанные выплаты ежегодно повышаются на основании решения Правительства РК. Получатели будут получать государственные социальные пособия за счет бюджетных средств.

На сегодняшний день завершен перерасчет по 80,7 тысячи получателей (по ВКО — 2720) социальной выплаты по утрате трудоспособности и 57,7 тысячи семей (по ВКО — 2769), получающих социальную выплату по потере кормильца.

В ведомстве добавили, что перерасчет социальных выплат будет произведен в автоматизированном режиме, то есть без предоставления получателями дополнительных документов.