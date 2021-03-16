В Казахстане новые штаммы коронавируса не выявлены — А. Цой

На заседании Правительства под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина рассмотрена санитарно-эпидемиологическая ситуация в стране. С докладами выступили министр здравоохранения Алексей Цой и акимы областей.

Так, по информации министра здравоохранения, эпидемиологическая ситуация по инфекционным заболеваниям, за исключением коронавирусной инфекции, в целом по республике остается стабильной.

Проводимый мониторинг по 64 инфекционным заболеваниям показывает, что по итогам 2020 года снижена заболеваемость по 42 инфекциям. «В текущем году не зарегистрированы заболевания людей чумой, холерой, брюшным тифом, бешенством, туляремией, Конго-Крымской геморрагической лихорадкой, дифтерией, столбняком, краснухой, корью, сибирской язвой, малярией. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года отмечено снижение заболеваемости по 45 инфекционным заболеваниям», — сообщил А. Цой.

Вместе с тем, на территории Казахстана имеются природные очаги чумы, туляремии, геморрагических лихорадок, сибирской язвы и других зоонозных инфекций.

В связи с предстоящим эпидсезоном региональным акиматам следует своевременно реализовать меры профилактики заболеваемости населения особо опасными инфекциями. Южные регионы страны остаются эндемичными по заболеваемости конго-крымской геморрагической лихорадкой.

Как отметил глава Минздрава, в преддверии начала эпидемического сезона по ККГЛ регионам необходимо тщательно отработать вопрос профилактики заболеваний населения ККГЛ, а именно создать буферные зоны, провести противоклещевую обработку скота и животноводческих помещений, частных подворий в населенных пунктах, временных стоянок, загонов и окружающей территории.

В Казахстане в текущем эпидсезоне отмечается снижение заболеваемости ОРВИ и гриппом в 2,2 раза по сравнению с прошлым эпидсезоном.

Снижение заболеваемости ОРВИ связано с охватом населения, в том числе уязвимых групп населения, вакцинацией против гриппа, соблюдением масочного режима, социального дистанцирования, разобщением организованных коллективов.

Для обеспечения вакцинацией против гриппа и устранения нехватки вакцин в текущем эпидсезоне Алексей Цой предложил акиматам уже сейчас увеличить выделение финансовых средств на закуп вакцины против гриппа для охвата вакцинацией подлежащего контингента. Это позволит единому дистрибьютору заблаговременно зарезервировать объемы вакцины против гриппа на будущий эпидсезон.

Говоря об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, министр сказал, что в целом в мире наметилась тенденция снижения заболеваемости КВИ. Так, в четырех из шести регионов ВОЗ сохраняется тенденция незначительного снижения заболеваемости, тогда как в Восточно-Средиземноморском регионе и Европе отмечается подъем заболеваемости, в связи с чем в таких странах как Италия, Болгария, Словакия, Германия, Эстония и ряде других стран Европы ужесточаются карантинные мероприятия.

«С начала пандемии в Казахстане зарегистрировано 225 685 больных с положительным результатом COVID-19 и 49 817 случаев с КВИ-. Выздоровело 92% больных», — проинформировал он.

Согласно матрице эпидемиологической ситуации Казахстан на протяжении последних трех дней находится в «желтой» зоне.

В «красной» зоне – 3 региона: города Нур-Султан и Алматы и Западно-Казахстанская область.

В «желтой» зоне находятся 4 регионов (Акмолинская, Атырауская, Алматинская и Карагандинская области).

Остальные 10 регионов расположены в «зеленой» зоне.

Министр здравоохранения отметил, что в феврале по сравнению с январем отмечалось снижение заболеваемости на 30%. В марте отмечается снижение заболеваемости в 1,2 раза.

Вместе с тем отмечается рост заболеваемости в городах Алматы и Нур-Султан и Алматинской и Западно-Казахстанской областях.

Анализ причин возникновения случаев КВИ указывает на выявление случаев среди лиц, обследованных по самообращению, которые составляют до 45%, среди контактных выявляются до 35% случаев, среди лиц, обследуемых с профилактической целью, — на уровне 20%.

С учетом постепенного запуска обучения в оффлайн режиме проводится ежедневный мониторинг заболеваемости школьников.

«Продолжается регистрация случаев среди школьников. Общее количество заболевших по республике не превышает 0,2% учащихся. В настоящее время карантинные меры применяются дифференцированно с учетом заболеваемости в регионах и в отдельной взятой школе. В целях подготовки объектов образования к обучению в оффлайн режиме проведено 3 266 проверок на предмет соблюдения требований режима карантина, в ходе которых выявлены нарушения в 282 школах или 8,6%. В настоящее время все выявленные нарушения устранены», — сообщил А. Цой.

По информации главы МЗ РК, на сегодняшний день возобновлено авиасообщение с 14 странами, число рейсов увеличено до 95 рейсов в неделю, наибольшее число прибывающих пассажиров приходится на города Нур-Султан и Алматы, за период с 6 октября пересекли госграницу более 1 млн чел., протестировано – 203 тыс., выявлено 1042 больных.

«По результатам геномных исследований вирусов КВИ, циркулирующих на территории страны в период с сентября по январь, новые штаммы коронавируса («Британский», «Южноафриканский», «Бразильский») не выявлены. В настоящее время проводится генетическое изучение положительных образцов, выявленных в феврале-марте на предмет наличия мутаций», — отметил министр.

В регионах, находящихся в «желтой» и «зеленой» зонах приняты максимальные послабления карантинного режима. В этой связи усилена работа мониторинговых групп, однако число выявленных нарушений ограничительных мер не уменьшилось. Так, в феврале по сравнению с январем количество рейдов увеличилось в 1,3 раза, при этом удельный вес выявленных нарушений ограничительных мер составил 3,6%.

Увеличилось число штрафов в отношении физлиц в 1,7 раз.

С 1 февраля начата вакцинация против КВИ.

Для проведения вакцинации сегодня задействовано 347 прививочных пунктов, привиты – 76 188 граждан.

До конца марта т.г. ожидается дополнительная поставка 180 000 доз вакцины со значительным увеличением объема поставок с апреля месяца.

«Также с апреля планируется начать вакцинацию уязвимых групп населения — лиц с хроническими заболеваниями, старше 65 лет и др. групп населения. С учетом ежемесячного увеличения объемов поступающей вакцины акимам территорий необходимо предусмотреть развертывание дополнительных прививочных кабинетов с соблюдением условий хранения и транспортировки вакцины», — сказал А. Цой.

С учетом проводимых переговоров с производителями вакцин в Казахстане в текущем году планируется поступление около 12 млн доз вакцин.

Рабочей группой по прогнозированию Министерства здравоохранения составлен прогноз развития эпидситуации до конца 2021 года при сохранении действующих ограничительных мер, включая обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции и ожидаемой вакцинации.

Так, по оптимистичному сценарию в апреле ожидается регистрация до 500 случаев в сутки. При пессимистичном сценарии регистрация может достигнуть до 1700 случаев в сутки.

Эффект от вакцинации на первом этапе будет ограничен временем, необходимым на выработку иммунитета.

В последующем эффект вакцинации будет усиливаться и влиять на стабилизацию эпидситуации в стране.

Аким Павлодарской области Абылкаир Скаков сообщил, что за минувшую неделю в области было зарегистрировано 370 случаев заболеваемости КВИ или на 29% меньше, чем за предыдущие 7 дней. Репродуктивный показатель подтвержденных и вероятных случаев снизился до 0,820.

«Отмечается снижение количества госпитализируемых в инфекционные стационары: их загруженность снизилась с пиковых в этом году почти 38% до 26%. На амбулаторном уровне отмечается уменьшение количества вызовов мобильных бригад в 1,5 раза в сравнении с прошлым месяцем», — добавил А. Скаков.

С 20 февраля в области действуют ограничительные меры, соответствующие «желтой» зоне. Открыто большинство объектов предпринимательства с соблюдением карантинных мероприятий. С сегодняшнего дня регион находится в «зеленой» зоне.

В регионе работают 176 мониторинговых групп, которые уделяют особое внимание местам массового скопления людей.

С начала учебного года в области зарегистрировано 1 425 случаев заражения КВИ среди учащихся, 76% из них – это те, кто обучался дистанционно.

Вместе с тем, в последние три месяца наблюдается снижение заболеваемости: если в январе было зарегистрировано 460 случаев заражения КВИ среди школьников, в феврале – 375, то за 15 дней марта – 61 случай.

«Для профилактики и недопущения распространения заболевания среди учащихся школ принимаются следующие меры: по каждому новому случаю выносятся постановления о проведении противоэпидемических мероприятий, при обнаружении инфекции в классе он переводится на дистанционное обучение, при регистрации повторных случаев — на дистанционное обучение переводится вся школа», — добавил аким Павлодарской области.

С начала учебного года вынесено 88 постановлений о приостановлении деятельности школ и составлено 12 административных материалов на руководителей общеобразовательных учреждений.

В целом в регионе принимаются все необходимые меры, работа по стабилизации эпидемиологической ситуации на постоянном особом контроле.