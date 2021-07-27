В калейдоскопе летних красок

Лето – пора ярких красок, увлекательных путешествий, прогулок на свежем воздухе и, конечно же, время посещениия… библиотеки.

Возможно, читатель подумает, что проводить самое тёплое время года в четырёх стенах неинтересно. Если так, то он глубоко заблуждается. В Восточно-Казахстанской областной детско-юношеской библиотеке (ВКОДЮБ) знают, как завлечь юных читателей в гости. Здесь всегда найдётся много нового и интересного.

В одном из номеров «Рудный Алтай» уже писал о проектах, которые реализуются в библиотеке в рамках Года поддержки детского и юношеского чтения в Казахстане. Среди них – «Книга в дорогу». Вместе с жителями нашей области путешествуют книги. Во время поездки сотрудники ВКОДЮБ знакомят пассажиров с интересными произведениями, устраивают литературные игры. А ещё им дарят подарки – конечно же, книги.

Девиз проекта «Читающие дома»: «Давайте сделаем мир ярче и увлекательнее! Пусть каждый двор станет книжным!» Библиотекари приходят в гости к юным читателям и вместе с ними изучают удивительный мир книг. Кстати, понравившееся произведение ребята могут взять домой и почитать до следующей встречи.

На этом сотрудники решили не останавливаться и подготовили неообычное мероприятие, посвящённое 30-летию Независимости Республики Казахстан. Bala-АРТ-площадка «В калейдоскопе-30: я и моя страна» собрала маленьких читателей, чтобы через творчество и книгу рассказать о Казахстане и юбилейной дате, значимой для нашей страны.

В гости к ребятам пришёл художник Карандаш, который помог им изобразить наш Казахстан.

Вместе с весёлым художником Карандашом ребята рисовали на тему «Я и моя страна», а также цветными мелками разрисовывали площадку перед библиотекой.

Ну а как же в библиотеке без книг? Раскрыть культурное богатство и самобытность нашей Родины помогли творческое чтение стихов, рассказов, казахских народных сказок.

Не обошлось и без подвижных игр. На Bala-АРТ-площадке ребята поучаствовали в Art-battle, физкультминутке, викторине и веселых конкурсах, а также посетили галерею фотографий и картин, посвящённых природе нашей страны.

Александра Исаева

Фото ВК областной детско-юношеской библиотеки