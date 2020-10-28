В хозяйстве пригодились 

По удельному весу объёмов производства молока регион занимает первое место в республике, мяса – второе, шерсти – четвёртое и яиц – десятое.

По данным Департамента статистики ВКО, за январь-сентябрь этого года во всех категориях хозяйств области реализация скота и птицы на убой в живой массе составила 190,9 тыс. тонн (102,2 процента к уровню аналогичного периода 2019 года), производство молока – 785,6 тыс. тонн (103,2 процента), яиц – 122,5 млн штук (101,8 процента).

За девять месяцев во всех категориях хозяйств Семея, Абайского и Уланского районов произведено 39,7 процента объёмов производства мяса области. По 56 тысяч тонн и более произведено молока в хозяйствах Аягозского, Кокпектинского, Курчумского, Тарбагатайского, Уланского и Урджарского районов. Им принадлежит 53,5 процента продукции. Кроме того, 33,2 млн штук куриных яиц (27,1 процента объёмов области) получено во всех категориях хозяйств Уланского и Глубоковского районов, где размещены птицефабрики.

– На начало октября текущего года во всех категориях хозяйств содержалось 1180,5 тыс. голов крупного рогатого скота; 1918,0 тыс. овец и коз; 70,3 тыс. свиней; 435,5 тыс. лошадей и 4263,7 тыс. голов птицы, – сообщили в ведомстве. – По сравнению с аналогичной датой прошлого года произошло увеличение численности крупного рогатого скота на 55,2 тыс. голов (4,9 процента); лошадей – на 31,9 тыс. голов (7,9 процента); свиней – на 0,3 тыс. голов (0,5 процента). Сократилось поголовье овец и коз – на 14,7 тыс. голов (0,8 процента), птицы – на 21,0 тыс. голов (0,5 процента).

Средний удой молока на одну корову снизился на 0,7 процента и составил 1663 кг. Вместе с тем выход яиц на одну курицу-несушку составил 147 штук и остался на уровне 2019 года.

Баян Аскар