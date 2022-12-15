В греко-римском стиле

Областной турнир по греко-римской борьбе среди юношей состоялся в селе Калбатау.

Соревнования посвятили предстоящему Дню Независимости и памяти заслуженного тренера Казахстана Болата Турлыханова. Прославленный спортсмен внёс неоценимый вклад в развитие греко-римской борьбы не только в Жарминском районе, но и в целом в республике. Его воспитанники успешно работают практически во всех регионах Казахстана.

Турнир проходил в спорткомплексе имени Болата Турлыханова, который был подарен жителям района сыном и воспитанником прославленного тренера Даулетом Турлыхановым.

Перед началом турнира участники почтили память заслуженного тренера РК, а также вспомнили таких именитых спортсменов, как чемпион мира и Олимпийских игр, Герой Труда Казахстана Жаксылык Ушкемпиров, заслуженный тренер СССР Ром Ильматов и тренер Бауыржан Жидебаев.

Аким Жарминского района Жаркынбек Байсабыров отметил, что благодаря спорту о районе знают далеко за его пределами. Огромная заслуга в этом высокопрофессиональных тренеров и всех, кто поддерживает массовый спорт.

Глава района торжественно вручил специальное благодарственное письмо президента федерации греко-римской, вольной и женской борьбы РК Даулета Турлыханова почётному гражданину Жарминского района Аманжолу Даутову.

В состязаниях на ковре приняли участие команды из Восточного Казахстана, области Абай и нескольких городов страны. В общей сложности за звание победителя соревновались около 200 юных борцов.

Ребята, несмотря на возраст, с непередаваемым азартом демонстрировали упорство в поединках, а зал одобрительно поддерживал их после удачных приёмов.

– Наверняка, сегодняшние юноши, чуть повзрослев, начнут бороться не только сердцем, но и разумом, что обязательно приходит с опытом, – отметили организаторы турнира.

Бахыт Сарсембаева

Жарминский район