В гости не с пустыми руками

В регионе продолжается добрая традиция проведения дней культуры районов. В минувшие выходные в гости в областной центр прибыли жители Шемонаихинского района. С собой они привезли насыщенную культурную программу и широкий ассортимент сельскохозяйственной продукции.

Многие горожане в пятницу после работы поспешили в «Ертіс концерт». Идея возрождения дней культуры районов пришлась им по душе.

В фойе посетителей встречала выставка работ мастеров декоративно-прикладного искусства, картин местных художников, а также воспитанников Школы искусств.

– Наш край богат талантами, – отметила директор Шемонаихинского историко-краеведческого музея Наталья Дубинчик. – На выставку мы привезли очень много работ. Прежде всего, это картины местных художников – Бориса Морозова, Юрия Шушакова и Анатолия Робу, которые являются членами Союза художников Республики Казахстан. Кроме того, здесь представлены уникальные изделия из лозы мастера Сергея Барсукова, который жил в Шемонаихе.

В большом зале прошёл гала-концерт коллективов художественной самодеятельности Шемонаихинского района. В программе были представлены танцевальные и вокальные номера. Порадовать горожан своим творчеством приехали 150 артистов.

По сложившейся традиции ранним субботним утром все спешили за покупками на ярмарку.

Сельхозпроизводители подготовили широкий ассортимент продукции. На прилавках – разные виды мяса, молочные продукты, подсолнечное масло, мёд, колбасные, хлебобулочные и кондитерские изделия, а также овощи. Выбор был широк, посетители смогли купить всё необходимое по приемлемым ценам.

– На ярмарке представлена продукция, которая выращивается и производится в районе. Всего – более десяти тонн, – отметил заместитель акима Шемонаихинского района Бакытжан Молдаханов. – Уверен, что горожане оценят ассортимент продуктов и их качество.

Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев побеседовал с сельхозпроизводителями. Глава региона подчеркнул актуальность поставок в областной центр натуральных товаров по цене ниже рыночной, добавив, что в городе всегда готовы поддержать сельских производителей, предоставляя им удобные места для реализации продукции.

Радует, что всё больше фермеров нацелены на переработку. В районе открываются цеха по переработке мяса, а кондитерские и пекарни изготавливают более десятка видов хлебобулочных изделий и тортов. На такую качественную продукцию спрос есть всегда.

Наталья Хоруженко из села Рулиха занимается изготовлением крафтовых сыров. Она начинала с брынзы, сейчас изготавливает двадцать видов сыра. Продукция пользуется популярностью не только в районе и области, но и за рубежом.

– У нас всегда было личное подсобное хозяйство, – рассказала Наталья. – Со временем пришли к мысли, что нужно освоить переработку. Сыр делаем из натуральных продуктов, наверное, поэтому очень много желающих его приобрести. Есть покупатели в Германии, Италии и в России.

Хлебобулочные и кондитерские изделия местного предпринимателя Ержана Дакиева тоже нарасхват. Своей продукцией он снабжает весь район, в планах – выйти на рынки областного центра. Также в ассортименте полуфабрикаты – пельмени, вареники, манты.

– В месяц мы продаём две тонны пельменей, по тонне других полуфабрикатов в ассортименте, – отметил предприниматель. – Недавно предприятие запустило выпуск вареников с капустой, сейчас задумываемся о ягодной начинке.

Житель областного центра Алексей Плотников поделился, что часто бывает на таких ярмарках.

– Знаю, что вся продукция свежая, цены тоже радуют, – сказал он. – Очень понравились крафтовые сыры, купил несколько видов. Будем пробовать.

Сельскохозяйственную ярмарку сопровождала концертная программа. Желающие приняли участие в спортивных соревнованиях. Самого сильного и ловкого ждал необычный подарок – огромная тыква. Также посетителей угощали пловом, румяными баурсаками, шелпеками и горячим чаем.

Татьяна Кравченко