В гости к снежному барсу

Уже 20 лет сохраняется в своём первозданном виде уникальный уголок природы Восточного Казахстана – Катон-Карагайский государственный национальный природный парк.

Познавая окружающий мир, мы часто стремимся совершить путешествия в дальние страны в надежде увидеть необычное и увлекательное, но много ли нам известно о родном крае – местности, где живём? А между тем она богата великолепнейшими ландшафтами и неповторимыми историческими местами, которые стоит открыть для себя каждому.

ТУРИСТСКИМИ ТРОПАМИ

Внезапный локдаун выездного туризма, введённый из-за эпидемии коронавируса, поставил ребром вопрос о срочном и качественном развитии внутреннего туризма. Власти региона сделали ставку на путешествия по природным сокровищницам области.

– Сегодня Восточный Казахстан можно рассматривать как новый формирующийся рынок для развития экологического туризма. Биологическое и геологическое разнообразие, минимальная плотность населения, богатое культурное и историческое наследие обуславливают значительный экотуристский потенциал казахстанского Алтая, – отмечает заместитель генерального директора Катон-Карагайского нацпарка Раушан Крыкбаева.

Красота природы и уединённость – вот что манит сюда туристов со всего мира. Чем выше проходимость машины, тем восхитительнее ландшафты.

На территории парка имеется десять туристских маршрутов и четыре экскурсионных тропы. Их общая протяжённость – 680 км.

Рекреационный потенциал парка позволяет развивать как в самом парке, так и на сопредельных территориях различные виды туризма: пешего, конного, водного, велотуров, а также сельского туризма. Все маршруты пользуются большой популярностью. Но увеличение количества посетителей не является главной целью национального парка. Его главная задача – сохранить природно-заповедный фонд. Поэтому основной упор сделан на развитие экологического туризма, в основе которого лежит признание ценности природы, бережное и заботливое к ней отношение.

– Туристические маршруты расположены в зоне туристской и рекреационной деятельности, – уверяет Раушан Крыкбаева. – Здесь и ранее, до создания парка, существовали популярные маршруты в районе Прибелушья.

Так, на основе самого востребованного туристского маршрута, существовавшего задолго до организации парка, в 2005 году при помощи МОО «Эколого-туристский центр ТЭК» была обустроена рекреационно-познавательная экологическая тропа «Белая Берель», назначение которой – сохранить и восстановить биоразнообразие природного ландшафта национального парка. Тропа пользуется большой популярностью у туристов. Она оборудована туристским приютом, местами отдыха, аншлагами, информационными указателями.

– Район Белухи наиболее притягателен для туристов, поэтому вся нагрузка происходит на зоны вдоль троп реки Белая Берель, в районе Нижнего лагеря рудника Кокколь и санатория «Рахмановские ключи». Для снятия рекреационной нагрузки с этой территории разработан ряд альтернативных конных и пеших туристских маршрутов – не менее привлекательных и познавательных, которые удовлетворяют потребности различных туристских групп.

Таким образом осуществляется регулирование туристских потоков в летний период, а значит, сохранение и восстановление природных комплексов, уникальных и эталонных природных объектов.

Одним из направлений в развитии экологического туризма является работа с местным населением, в том числе с владельцами гостевых домов, пантолечебниц, санатория «Рахмановские ключи», пасечниками и мастерами по изготовлению сувенирной продукции.

Гостевые дома предлагают туристам бюджетное проживание с полным погружением в сельский быт, в культуру наших предков, общение с её носителями.

За прошедший год построены гостевые домики в Алтайском, Медведском, Беловском, Арчатинском лесничествах. На территории национального парка действуют три КПП для контроля и регулирования численности посетителей и туристов в пожароопасный период. На территории ежегодно проводятся работы по обустройству контор мастерских участков, установлено восемь наблюдательных вышек. Отремонтированы мосты через реки Белая Берель, Кара-Каба, производственные объекты, проведено благоустройство территории.

В 2020 году Катон-Карагайским государственным национальным парком подписаны договоры с пятью турфирмами. За это время в туристических и рекреационных целях национальный парк посетило свыше шести тысяч человек.

До села Катон-Карагай из областного центра можно доехать на автомобиле и рейсовом автобусе. Основанием для посещения нацпарка является специальный пропуск.

ПЕРВОЗДАННОСТЬ ПРИРОДЫ

Катон-Карагайский национальный парк, основанный в 2001 году, по праву имеет статус самого крупного природного парка Казахстана. Его площадь составляет более 640 тысяч га, а территория богата видовым многообразием флоры и фауны, среди которых есть занесённые в Красную книгу. За его создание Казахстан в 2003 году получил сертификат «Подарок Земле» от Всемирного фонда дикой природы WWF. В 2014 году Катон-Карагайский национальный парк был включён во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. В 2017 году – во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО, как казахстанско-российский трансграничный резерват «Большой Алтай» на базе Катон-Карагайского национального парка (Казахстан) и Катунского биосферного заповедника (Россия).

Настоящее золото края – природа. Великий художник и путешественник Николай Рерих, побывав на Алтае, отмечал: «И странно и чудно – везде хвалят Алтай. И горы здесь высоки, и реки здесь быстры, и цветы здесь невиданны, и кедры здесь могучи». Алтай – уникальное место на нашей планете, где природа сочетает всю красоту: от степей до непролазной тайги, высокогорных альпийских лугов и ледников.

Здесь находится высочайшая вершина Алтая – священная гора Белуха, чистейшие горные ручьи и озёра, изумительной красоты реки и каскады водопадов, причудливые скалы, покрытые изумрудной зеленью высокогорных трав и хвойных деревьев, не оставляют равнодушным ни одного путешественника.

Достояние парка – крупнейший на Востоке водопад Кокколь, расположенный в труднопроходимом районе близ горы Белуха. Изумительное, волшебной красоты творение природы. Стремительный поток реки Кокколь обрывается 60-метровым каскадом водопада и представляет собой удивительное зрелище. Столб мелкой водяной пыли радугой сияет в солнечных лучах.

На территории нацпарка насчитывается около 400 озёр. Самые крупные – Бухтарминское, Большое Рахмановское, Язевое, Черновое и Маралье. На склонах местных гор много солёных, радоновых и минеральных источников.

Радоновая вода Рахмановских ключей по своим бальнеологическим свойствам считается одной из лучших среди известных в Евразии. По историческим данным, на этом месте когда-то располагались развалины буддийской кумирни.

КРАЙ ДРЕВНИХ ТАЙН

Катон-Карагайский район – не просто край завораживающей, неземной красоты, но и кладезь истории и культуры. Это очаг древнейшей цивилизации, археологический заповедник под открытым небом, количество достопримечательностей и природных памятников на территории которого огромно.

Археологами в этой местности были найдены следы древней жизни – горные разработки, оросительные каналы, развалины крепостей и храмов. Самый главный археологический памятник края – Берельские могильники. Курган IV века до нашей эры с захоронением сакского царя был найден в долине Бухтармы, названной учёными Царской долиной. Предания гласят, что именно здесь спрятана чудесная Шамбала, таящая в себе все древние знания ушедших цивилизаций.

– Алтай нужно рассматривать как единый, уникальный по красоте природно-исторический и культурный памятник мирового значения, где находятся корни тюркских народов, древней горно-металлургической культуры, снабжавшей Европу и Азию, где проходили древние пути кочевых народов, караванных путей, скотопрогонных трасс. Где произошла встреча и слияние многих религий, культур, народов. Где встретились и мирно стали сосуществовать Восток и Запад. Где проходила Северная ветвь Великого шёлкового пути – Золотая ветвь, связывающая Евроазиатский континент своими культурными и экономическими нитями, – говорит Раушан Крыкбаева.

Любителей этнографии привлекут старообрядческие сёла Коробиха, Аксу, Язовая, где до сих пор ещё жива культура староверов, сохранены атрибуты домашней утвари, рукоделия, мебели, которые можно увидеть в местных музеях. В некоторых сёлах до сих пор существуют старообрядческие моленные

дома.

БРЕНД ВОСТОКА

Пантовое мараловодство – один из главных брендов Восточного Казахстана. Рога пятнистого оленя, марала, во все времена ценились на вес золота. В восточной медицине панты применяют для продления жизни. В Катон-Карагайских пантолечебницах можно попробовать на себе это чудо-средство, благотворно влияющее на организм.

В селе Аксу на фармацевтическом заводе готовят продукцию из пантов марала, мёда, целебных трав и кореньев – это уникальный пантокрин на спирту, бальзамы, настойки, пихтовое масло из местного экологически чистого сырья. Развито и процветает здесь и традиционное пчеловодство. Туристов обязательно побалуют удивительным по своим вкусовым качествам и целебным свойствам высокогорным мёдом. Также на местных пасеках можно узнать все секреты производства знаменитого катонского мёда, попробовать апитерапию с пчелиными укусами и сном на ульях.

СОХРАНИТЬ ЭКОСИСТЕМУ

В национальном парке кроме сохранения природно-заповедного фонда проводят мониторинг и научные исследования по изучению флоры и фауны. Таким образом, вносят большой вклад в развитие науки в целом.

Коллектив национального парка по праву можно назвать энтузиастами своего дела. Многие работают здесь не один десяток лет, это Б. К. Алипин, А. У. Габдуллина, А. К. Сундетпаев, Л. А. Кузнецова, К. Ж. Кошурбаев, Н. А. Орсаринов.

– Катон-Карагайский национальный природный парк – особая природоохранная территория, и главная задача сотрудников – сохранить его экосистему в первозданном, естественном состоянии. Поэтому и приходится государственным инспекторам без выходных и праздников, в любую погоду обходить и объезжать территорию в поисках несанкционированных посетителей национального парка, – говорит генеральный директор национального парка Жанболат Тыныбеков.

Национальный парк участвует во множестве экологических акций. В прошлом году в связи с пандемией традиционная международная природоохранная акция «Марш парков» проведена в формате онлайн. В ней приняли участие школьники Катон-Карагайского района, района Алтай, Усть-Каменогорска и Республики Алтай (РФ).

Кроме того, директорами филиалов, лесничими и государственными инспекторами парка проведены экологические субботники по благоустройству и очистке улиц, берегов и родников территории национального парка. Подготовлены и установлены искусственные гнёзда и кормушки для птиц. В акции приняли участие не только сотрудники нацпарка, но и волонтёры, учащиеся школ и местные жители.

Животный мир здесь исследуют с помощью современных технологий фоторегистраторов, которые фиксируют всё, что происходит в живой природе. Снимки помогают изучать биологию и экологию животных, их численность.

– Очень надеемся, – говорит руководитель национального парка, – что все жители Казахстана рано или поздно посетят этот удивительный край и насладятся величием его природы. Природы, которую мы вместе стараемся сохранить для нас и наших детей.

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено Катон-Карагайским ГНПП