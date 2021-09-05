В глубинке школа – свет в окне

Хорошие новости в сфере образования Курчумского района. В дальнем селе Урунхайка, что стоит на берегу озера Маркаколь, началось долгожданное строительство новой школы.

Этот вопрос местные жители поднимали давно, однако для решения всех вопросов, связанных с реализацией этого проекта, потребовались многие годы. Между тем старая школа признана аварийной, и дети пришли в сентябре в здание мини-центра, где будут учиться до сдачи в эксплуатацию здания новой школы.

По информации руководителя отдела образования района Бауыржана Елеубаева, в селе Жолнускау, которое находится на берегу другого озера – Зайсан, также ждут приезда строителей. И там стартует строительство новой школы, ведь старая тоже давно признана аварийной.

В целом, педагоги Курчумского района встретили 1 сентября с хорошим настроением. Общий школьный контингент в этом учебном году на территории района составил 4065 учеников, что на 32 ребёнка больше, чем годом ранее. Впервые перешагнули порог школ нынче 420 первоклашек.

– Из-за оттока населения из отдалённых сёл Шанагаты и Жидели существовал риск закрытия школ в этих населённых пунктах, – говорит Б. Елеубаев. – Радует, что удалось избежать этого. Всего на территории района функционирует 41 школа. Из них 16 – средние, 21 основная средняя и четыре начальные. Во всех зданиях проведён ремонт, и в них всё было готово для встречи детей и учителей в новом учебном году. Как уже известно, обучение будет проходить в режиме офлайн, дети вернулись за парты. Предусмотрен ряд карантинных мер, чтобы обеспечить их безопасность от коронавируса во время пребывания в школе. Кроме этого, введена система Ashyq. Прохождение через неё обязательно для персонала школ.

Руководитель отдела образования рассказал и о новшествах этого года в обучении первоклашек. Теперь они будут вновь изучать букварь. То есть эта книга возвратилась в школу, и событие было положительно встречено родителями и педагогами. В новом учебном году нагрузка на педагогов уменьшена. Если ранее для получения полной ставки учитель должен был в течение рабочей недели отработать 18 часов, то теперь только 16.

В этом году для 1852 детей из малообеспеченных семей заказали и пошили на предприятии Семея новую школьную форму. Ещё они бесплатно получат к холодам зимнюю обувь. Ранее им оказывалась помощь в обеспечении компьютерной техникой.

Большим новшеством в системе образования должна стать ротация директоров сельских школ. Эта мера призвана улучшить качество работы сельских учебных заведений, внести новую струю в их жизнь.

В целом, сельские школы, большие и малые, остаются образовательными и культурными центрами глубинки. Не будет школы – угаснет и село. Поэтому их полнокровная жизнь, развитие в соответствии с требованиями новых образовательных стандартов остаются актуальными во все времена. Реформы последних лет в системе образования дают надежды на лучшее.

Рысбек Жантыкеев

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Курчумский район