В гармонии с природой 

В областном центре на базе библиотеки им. О. Бокея состоялось очередное заседание регионального экологического совета Восточно-Казахстанского филиала ассоциации ECOJER.

Руководитель филиала Елена Березинская-Абилова отчиталась об итогах деятельности за 2020 год и рассказала о дальнейших стратегических планах и направлениях работы ассоциации.

Председатель Совета Бейбит Аринов ознакомил присутствующих с обновлённым составом совета.

Эколог филиала Даулет Асанов, недавно возглавивший рабочую группу по озеленению в рамках реализации «Дорожной карты по комплексному решению экологических проблем ВКО», рассказал о совершенствовании процедуры выдачи разрешений на вырубку деревьев с учётом мнения общественности и корректировки механизма компенсационной посадки.

– Настоящие правила, утверждённые местным исполнительным органом и маслихатом, носят достаточно формальный характер, – подчеркнул Даулет Асанов. – Так, отсутствует контроль исполнения компенсационных посадок деревьев. Наша задача не в том, чтобы создавать новые точки напряжённости. Мы хотим диалога.

Проектный менеджер Данияр Саримов ознакомил членов совета с проблематикой озера Шалкар. Был презентован проект по экологической стабилизации и реализации туристического потенциала Сибинских озёр и горного массива. Озвучен ряд отрицательных факторов антропогенного воздействия. Это мусор, нарушение режима пользования, качество архитектуры, загрязнение воды и многое другое.

Было отмечено, что работа по некоторым пунктам реализации проекта уже начата. Например, в настоящее время формируется мониторинговая группа из стейкхолдеров. Сибины – это одно из уникальных природных мест ВКО, которое, безусловно, необходимо сохранить в экологически надлежащем природном виде.

Вопросы озеленения областного центра и создания дендрологического плана легли в основу дискуссии среди участников мероприятия. Поступил ряд инициативных предложений, в том числе по созданию специального питомника с использованием механизма государственно-частного партнёрства.

Ева Ким

Фото из открытых источников