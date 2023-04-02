В «Гармонии» с победой

Очередной шаг к славе и успеху сделали участники народного ансамбля танца «Гармония» из города Алтай. Ребята привезли три Гран-при и шесть первых мест с XI Европейского конкурса-фестиваля искусств «Золотые таланты», совместного проекта Германии и Казахстана.

Участники конкурса, проходившего в Алматы с 24 по 27 марта, соревновались в таких видах искусств, как хореография, вокал, инструментальная музыка, оркестры, театральный жанр, художественное слово, оригинальный жанр, музыкальные детские театры, театр моды, изобразительное искусство, фотография, фотографика и декоративно-прикладное творчество, хоры (все виды и жанры), дефиле и даже художественная гимнастика.

– На конкурсе мы были не всем составом, поехала сборная – солисты, средняя и старшая группы. Из них Гран-при получили солисты ансамбля Богдана Понкратьева с «Танцем в облаках», Мирали Байгузин с «Башкирским танцем», а также старшая группа коллектива за хореографический номер «Русская плясовая», – рассказывает руководитель народного ансамбля танца «Гармония», хореограф-постановщик Надежда Абрамова. – Обладателями первых мест стали старшая группа коллектива с постановкой «Возрождение из пепла», средняя группа с хореографией «Лесные дивы» и «Джаз», солистка ансамбля Александра Кран и её «Незнакомка», Богдана Понкратьева и её «Ожившая картина», Мирали Байгузин с «Русским танцем».

По словам Надежды Абрамовой, на подобные конкурсы ансамбль выезжает очень часто, например, в Астану и Алматы практически каждые каникулы. Неоднократно они принимали участие в конкурсах в Москве и Санкт-Петербурге, ребята выезжали в Минск, Берлин и Париж, трижды посещали конкурсы в Сочи и отовсюду возвращались с хорошими результатами.

– Мы привыкли быть всегда среди сильнейших, очень редко у нас бывает второе место, обычно Гран-при, первые места. И это состязание не стало исключением, хотя соперники у нас были хорошо подготовленные, сильные, всё-таки это международный конкурс. Поэтому высокие призовые места на соревнованиях такого уровня стоят большого труда, энергии, уверенности в себе и веры в успех. Без этого никак не обойтись, – отмечает руководитель ансамбля.

К слову, Надежда Абрамова руководит «Гармонией» сорок лет и выпустила уже несколько поколений учеников. За это время коллектив ставил ряд хореографических спектаклей, выступал на многочисленных торжествах государственного уровня, таких как, например, открытие зимних Азиатских игр. Репертуар ансамбля постоянно пополняется, в сезон бывает по десять – пятнадцать новых постановок, и ежегодно ребята проводят сольный концерт.

– Красивое название «Гармония» коллективу дала сама Надежда Абрамова. При ней ансамбль получил звание народный и на протяжении всех этих лет несёт его достойно. Ансамбль очень мощный, мобильный, разноплановый. Участники коллектива танцуют модерн, современные, эстрадные, народные танцы. Надежда Абрамова чутко понимает веяния времени, какие номера сегодня востребованы, какие танцы воспринимаются и молодёжью, и людьми среднего возраста, и старшим поколением. У «Гармонии» огромный потенциал, несмотря на то, что коллектив этот не профессиональный, а самодеятельный, – говорит директор учреждения «Центр культуры» города Алтай Раиса Карагужина.

Она добавляет, что в народном ансамбле танца «Гармония» участники вместе со школьным образованием получают навыки танцевального мастерства, приходя в ансамбль иногда с трёх-четырёх лет. Многие девочки и мальчики получают не просто хореографические умения, но и профессию, и продолжают обучение в лучших вузах Казахстана и СНГ по специальности хореографа, а затем с благодарностью возвращаются к своему руководителю.

Аяужан Утеулинова

Фото предоставлено Центром культуры города Алтай