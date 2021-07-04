В формате открытости

На выездном приёме аким города Усть-Каменогорска Жаксылык Омар выслушал обращения и предложения граждан.

Руководство областного центра выполняет поручение Президента страны о новом формате взаимодействия с населением, который обеспечит максимальный охват, открытость и оперативность реагирования.

Первая встреча состоялась с жителями микрорайона КШТ, посёлков Ульбинский, Жыланды, имени Куленова и 19-го жилого района.

В приёме участвовали руководители органов прокуратуры, внутренних дел, государственных доходов, управлений занятости, предпринимательства, сельского хозяйства, здравоохранения, строительства и другие.

Как отметил Жаксылык Омар, подобные встречи очень помогают в работе.

– Выездная приёмная акимата позволяет жителям областного центра обратиться одновременно к нескольким руководителям госорганов для разрешения личных, коллективных проблем. Для представителей власти польза от таких встреч состоит в том, что вопросы, с которыми обращаются посетители, позволяют определить приоритеты при планировании дальнейшей работы, – сказал градоначальник.

Посетители обращались как с личными, так и с общественными проблемами. С каждым из пришедших на приём аким города провёл обстоятельный разговор, подробно разъяснив, чем может помочь местная власть.

Горожан интересовали вопросы благоустройства дворовых территорий, развития коммунальной инфраструктуры, получения жилья и так далее. Никто из обратившихся к акиму города не остался без внимания.

По всем вопросам на месте были даны поручения присутствовавшим здесь же руководителям соответствующих ведомств.

Представитель ЖК «Riviera» Айгерим Баймуратова не в первый раз обращается лично к акиму Усть-Каменогорска с проблемами, волнующими жителей жилого комплекса.

– При каждом обращении к акиму города наши проблемные вопросы своевременно и качественно решаются, – говорит женщина. – К примеру, в марте этого года я обратилась к нему с просьбой обустроить пешеходные дорожки от нашего ЖК до улицы Молдагуловой, где расположены школа и детская поликлиника. Жаксылык Мукашевич пообещал решить этот вопрос до октября, но, к нашему счастью, тротуары построили уже в середине июня, за что акиму большое спасибо. Сегодня я обратилась вновь по проблеме отсутствия тротуара, теперь уже по направлению к автобусной остановке. Уверена, что аким города решит и этот вопрос.

С помощью выездного формата аким Усть-Каменогорска планирует встретиться с жителями всех микрорайонов областного центра. Записаться на приём можно по телефонам: 8 (7232) 577-836 и 8 778-290-24-34.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы акима Усть-Каменогорска