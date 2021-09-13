В формате общения

Молодёжный ресурсный центр ВКО организует встречи с молодыми талантами области.

Оркестр казахских народных инструментов имени Байжигита был создан в 2001 году и с тех пор кюи в исполнении его артистов пользуются большой популярностью среди слушателей. И даже во время пандемии они продолжают заниматься творчеством, радуя свою аудиторию онлайн-концертами.

С каждым годом ряды оркестра пополняются молодыми музыкантами. Среди них Ерасыл Оспанов. Именно с ним в формате Jastar Talks провели встречу волонтёры и активисты областного молодёжного ресурсного центра. По словам организаторов, цель мероприятия – популяризация национального искусства среди молодёжи.

Встреча в необычном формате прошла в прямом эфире. Также ознакомиться с интервью можно, посетив официальную страницу центра в Instagram.

– Играю на домбре с четырёх лет. Учился в музыкальной школе, затем в Восточно-Казахстанском училище искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных. Окончил Казахскую национальную консерваторию имени Курмангазы. Прошло больше года, как я стал частью оркестра казахских народных инструментов имени Байжигита, – поделился Ерасыл Оспанов.

Он отметил, что молодым людям, которые хотят заниматься искусством, нужно быть не только талантливыми, но и трудолюбивыми.

– Отрадно, что одарённой молодёжи становится всё больше. Мы, в свою очередь, направляем приглашения юным талантам, окончившим консерваторию, – говорит Ерасыл. – Считаю, что пропаганда национального искусства – это самая ответственная и важная задача. Наш коллектив с честью её выполняет.

Напомним, такие встречи в формате Jastar Talks будут проходить и в дальнейшем.

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников