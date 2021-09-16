В фокусе внимания

Проектный офис «Күршім – адалдық алаңы» отчитался о проделанной работе за последние три месяца. По информации его руководителя Бибихан Нурымовой, работы у структуры в избытке и в послужном списке уже значится много полезных дел.

Главной целью «Күршім – адалдық алаңы» является искоренение коррупции, контроль над качеством оказания государственных услуг организациями, имеющими статус госорганов, и другими бюджетными учреждениями.

– Открытие в здании районного акимата фронт-офиса Ashyq Akimdik тоже является одним из проектов нашей структуры, – говорит Бибихан Нурымова.

Работа проектного офиса имеет весьма широкий спектр и касается практически всех сфер жизни района и проектов, реализуемых на его территории. По словам руководителя «Күршім – адалдық алаңы», одним из пунктов программы является перенос кабинетов первых руководителей госучреждений на первые этажи офисов и учебных корпусов, если это касается директоров школ. Служебный кабинет на первом этаже позволяет стать доступным и более открытым для обращений граждан.

Для реализации этого проекта проведены встречи с первыми руководителями госучреждений. На сегодняшний день три сельских акима и столько же директоров школ перенесли свои кабинеты со второго на первый этаж. Ещё несколько руководителей готовятся это сделать.

– Мы будем заслушивать отчёты должностных лиц руководящего звена о выполнении рекомендаций по смене этажей, – говорит Б. Нурымова. – Работа в этом направлении найдёт продолжение.

По словам руководителя проектного офиса, приходится заниматься самыми разными вопросами, вникать в них. Так, совместно с представителями районного акимата и общественных организаций изучены вопросы предотвращения паводковых угроз, проверены цены на медикаменты в аптеках, содержание полигонов ТБО, рассмотрены возможности озеленения сёл, установки дорожных знаков и нанесения уличной разметки.

Выяснилось, что на улицах районного центра насчитывается 240 дорожных знаков. Правда, значительная часть их устанавливалась уже зимой, когда промёрз грунт. Это обстоятельство повлияло на их устойчивость, некоторые из них перекосились, что недопустимо. После вмешательства «Күршім – адалдық алаңы» их поправили. Установили новые, указывающие на пешеходные переходы, а также нанесли соответствующую разметку на асфальте.

Кроме этого, проводился мониторинг на наличие фактов подделки паспортов вакцинации. Проведён опрос населения, чтобы выявить отношение к прививочной кампании. Одним из направлений работы стала проверка выполнения норм Трудового кодекса, в частности заключения индивидуальных трудовых договоров с наёмными работниками в коммерческих структурах. Выяснилось, что такие документы есть далеко не во всех проверенных предприятиях. Недобросовестным предпринимателям дано время на устранение недостатков.

Обращаются в «Күршім – адалдық алаңы» и с просьбами. К примеру, группа людей, торгующих на базаре выращенной сельхозпродукцией, попросила содействия в благоустройстве торговых рядов, создании лучших условий для работы. Это обращение направлено в отдел предпринимательства и сельского хозяйства района.

В общем, сотрудники проектного офиса всегда находятся в гуще событий, чем подтверждают нацеленность на содействие местной власти в решении имеющихся проблем. Впереди – новые востребованные проекты, которые необходимо претворить в жизнь.

Рысбек Жантыкеев

Фото из открытых источников

Курчумский район