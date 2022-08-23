В фокусе – качество жизни населения

Годовой календарь встреч акимов с населением на 2022 год должен быть максимально гибким, чтобы в полной мере осуществлять реализацию известного принципа «слышащее государство». Согласование подобного графика и рассмотрение целого ряда других вопросов оказались в центре внимания депутатов ВКО.

В работе сессии принял участие заместитель акима области Шакарым Буктугутов. В рамках повестки дня внеочередной восемнадцатой сессии Восточно-Казахстанского областного маслихата народные избранники заслушали представителей ряда профильных ведомств по соответствующим вопросам.

В первую очередь рассмотрены изменения в решение областного маслихата от 14 декабря 2021 года № 12/91-VII «Об областном бюджете на 2022-2024 годы». С соответствующей информацией выступил перед участниками сессии исполняющий обязанности руководителя управления экономики и бюджетного планирования ВКО Фархад Бельбеев.

В частности, он отметил, что предлагаемый проект решения областного маслихата о внесении изменений в главный финансовый документ региона разработан в соответствии с нормами бюджетного законодательства, действующего в стране.

– В рамках уточнения параметров областного бюджета на текущий год, за счёт увеличения прогноза государственных доходов и перераспределения средств между администраторами областных бюджетных программ, предусмотрено по управлению физической культуры и спорта: на подушевое финансирование спортивных секций – 701,5 млн тенге, – сообщил Фархад Бельбеев. – По управлению культуры: на подушевое финансирование творческих кружков – 470 млн тенге.

По управлению пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО: на субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым сообщениям в Усть-Каменогорске – 500 млн тенге, на средний ремонт автомобильной дороги «Подъезд к селу Куйган» в Тарбагатайском районе – 131,8 млн тенге.

По управлению здравоохранения: на приобретение кислородного генератора для централизованного кислородного газоснабжения районной больницы № 2 Тарбагатайского района – 45,0 млн тенге.

По управлению образования: на проведение текущего ремонта в здании школы искусств в селе Акжар Тарбагатайского района – 40 млн тенге.

Кроме того, по информации Фархада Бельбеева, предусмотрена необходимая сумма на проведение текущего ремонта Дома культуры в селе Жанаул Тарбагатайского района.

В заключение, подводя итог своему выступлению, представитель профильного управления обратился к участникам сессии областного маслихата с предложением принять за основу проект данного решения о внесении изменений в бюджет Восточно-Казахстанской области.

Нужно сказать, что предлагаемые поправки касаются актуальных проблем социально-культурной сферы области и конкретных населённых пунктов, где живут и трудятся наши земляки. Потому они не вызвали дополнительных вопросов у народных избранников, заинтересованных в улучшении качества жизни населения, укреплении материально-технической базы объектов культуры, спорта, образования, здравоохранения, повышения уровня оказания услуг транспорта, совершенствования дорожной инфраструктуры. Депутаты проголосовали единогласно.

Вместе с тем, признаны утратившими силу прежние решения маслихата об утверждении целевых показателей качества окружающей среды по Восточно-Казахстанской области, а также некоторых других вопросов и аспектов жизнедеятельности региона.

Приняты за основу проекты решений по утверждению Правил содержания и выгула домашних животных в ВКО, Правил отлова, временного содержания животных.

В персональный состав комиссии по рассмотрению документов на лиц, представляемых к награждению государственными наградами Республики Казахстан, будут внесены изменения на основе принятого решения.

В заключение сессии областного маслихата согласован гибкий годовой календарь встреч акимов с населением на 2022 год. Указом Главы государства допускается, в случае необходимости, корректировка календаря по согласованию с маслихатом.

– В связи с разделением областей на согласование маслихата вносится новая редакция гибкого годового календаря встреч акимов с населением на 2022 год, – сообщил секретарь Восточно-Казахстанского областного маслихата Денис Рыпаков.

По всем рассмотренным вопросам приняты соответствующие решения.

Таир Сапаргалиев

Фото Аяужан Утеулиновой