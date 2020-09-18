В фокусе – беззащитность природы 

Курчумский район славится своей удивительной природой. Однако вопросы её сохранения и защиты в последние годы приобретают всё большую остроту.

Функциями охраны флоры и фауны занимаются не только гражданские, но и сотрудники в погонах – облечённые властными полномочиями полицейские. Речь о действующей в структуре районного отдела полиции (РОП) – группе природоохранной полиции. Чем же заполнены служебные будни сотрудников этого подразделения?

Инспектор группы, капитан Даурен Тулебаев рассказал, что с начала этого года проведено 132 рейда. Они включали проверки на Бухтарминском водохранилище, озерах Зайсан и Маркаколь. Главными объектами, на которые посягают браконьеры, являются залив Торангы и Черный Иртыш, где действует круглогодичный запрет на любые виды рыбалки.

– По результатам рейдов возбуждено пять уголовных дел по статье 335 Уголовного кодекса РК о незаконной добыче рыбных ресурсов, – говорит инспектор полиции. – Изъято более 70 килограммов рыбы. Нарушители понесли наказание в виде наложенных штрафов. Также мы приняли активное участие в республиканской акции «Таза Қазақстан». Личный состав РОП вышел на субботник, очистили от мусора берег Бухтарминского водохранилища.

Кроме того, составлены семь протоколов по фактам нахождения на берегах водоёмов лиц в нетрезвом состоянии. Была в практике полицейских-природоохранников и ночная операция по спасению заплутавших на лодке в прибрежных камышах рыбаков. В общем, скучать не приходится – работа такая. Но, при всем этом, надо признать, что охватить весь спектр накопившихся в районе проблем в сфере экологии полицейским не удаётся.

ТО МУСОРЯТ, ТО ЖГУТ

Перед нами берег реки Курчум, к которому примыкает окраина одноимённого села. Эта река, берущая начало далеко в горах, дала имя Курчумскому району. Её воды после купания не только заряжают человека энергией и хорошим настроением, но имеют ещё и лечебные свойства. Поэтому курчумцы, без преувеличения, одарены таким богатством, о котором остальные могут только мечтать. Вот только дорожить им и беречь его научились далеко не все…

Нетрудно догадаться, что побережье реки в летний сезон на протяжении всей линии примыкания села становится местом паломничества отдыхающих. Со всеми вытекающими последствиями. Брошенным мусором, среди которого пустые пластиковые бутылки, пакеты, остатки пищи… Сколько системной и действенной борьбы с этим явлением ни ведётся, берега реки в летний сезон всё равно зарастают мусором. Чтобы убедиться в этом, нужно лишь пройтись по берегу Курчума. И вы увидите – на фоне обрамлённой осенним лесом задумчивой реки глазам предстанет всё тот же мусор…

Здесь же, на берегу, мы встретились с директором охотничьего хозяйства «Курчумское» и председателем районного охотобщества Владимиром Ташлаковым. Такое совпадение: его дом находится буквально в нескольких метрах от места купания в летний сезон. Это обстоятельство делает хозяина невольным свидетелем всего, что там происходит.

По его словам, быть безучастным наблюдателем того, как захламляется берег, не в его характере. Поэтому он по своей воле берёт на себя роль общественного эколога: делает замечания людям, разбрасывающим вокруг себя мусор.

– Всё лето жизнь на берегу «веселая», – грустно шутит Владимир Ташлаков. – Воюем за чистоту реки. Особенно трудно найти понимание у тех, кто успел принять горячительного, могут и с кулаками наброситься… Порядок на реке надо наводить, и здесь важно пробудить у людей сознательность.

Поделился директор охотхозяйства и другой своей печалью, связанной с защитой от пожаров птиц и животных, что водятся на просторах района. Дело в том, что весной и осенью местные жители пускают палы в местах, где есть сухая трава и заросли камыша. Огонь стремительно пожирает всё живое на своем пути. В результате гибнут дикие птицы, кабаны и другой зверь. Весной к тому же уничтожаются гнездовья птиц.

По словам Владимира Ташлакова, в результате палов нанесен значительный вред природе, сократилась численность не только водоплавающей промысловой птицы, но и мелких пернатых. Таких, как чибис, жаворонок, кулик, перепел, и других видов. На озере Сарыколь, которое является местом воспроизводства серого гуся, популяция этой птицы уменьшилась в разы. Если в 2019 году охотники насчитали здесь осенью 300-350 голов гуся, то нынче всего 50. Бесконтрольные пожары способны уничтожить и красивую птицу фазана. Она появилась в районе примерно три года назад.

– Фазан является украшением нашей степи, – говорит охотник. – Он передвигается на лапках и перелёты делает редко. Поэтому птица может легко попасть в огненную ловушку во время пожара. Жаль будет её потерять.

ОЧИСТНЫЕ В РУИНАХ

В течение многих лет острой проблемой Курчума остаётся очистное канализационное сооружение, расположенное в западной части села, близ одноимённой реки. Точнее сказать, когда-то находилось. Дело в том, что «очистных», являющихся конечным и ключевым звеном жизнеобеспечивающей системы районного центра, фактически не существует. Есть только остатки руин некогда существовавшего объекта. Система различных фильтров, секторов осадки и других очистных устройств давно уже погребена под завалами. Автор этих строк убедился в том лично в ходе подготовки материала.

Несмотря на всё это, канализационные стоки продолжают поступать сюда через существующую сбросную сеть. Из-за отсутствия выхода они попадали в ближайший канал и по нему достигали уже по земной поверхности окраин села, отравляя «ароматами» местных жителей. И так длилось не один год. После бесконечных жалоб населения местное коммунальное предприятие сделало отвод канализационных стоков, вырыв рядом с очистными накопитель, откуда они сбрасываются прямиком в реку Курчум… Поэтому сложившуюся ситуацию стоит квалифицировать не иначе как экологическое бедствие, которое длится уже не первый год.

В Курчумском коммунальном предприятии (комхоз) сообщили, что по документам канализационная система села была сдана в эксплуатацию в 1988 году. Но через два года, в 1990 году, была повреждена во время землетрясения. С тех пор она не ремонтировалась. Если канализационная сбросная сеть из труб продолжает худо-бедно функционировать, то с очистными райцентр имеет то, что имеет…

Но и это ещё не всё: как выяснилось, последние фактически являются бесхозными и не числятся ни на чьем балансе. По документам комхоз ведает только канализационной сбросной сетью. Тем не менее, все претензии населения обращены именно к этой организации, ведь идти больше некуда.

Не так давно после обращений жителей в Курчум нагрянули с проверкой комиссии из областных природоохранных ведомств. Они побывали на руинах очистных сооружений. Результатами проверки стали штрафы, далеко не первые, наложенные на директора комхоза Сеилбека Калитова.

– С меня требуют, чтобы прекратил сброс стоков в реку, – говорит Сеилбек Калитов. – Однако это невозможно, в таком случае стоки попросту зальют всё село…

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ

Какова же в этой ситуации позиция руководства Курчумского района? Комментарий по этому поводу дал курирующий жилищно-коммунальную сферу первый заместитель акима района Ерлан Шораяков. По его информации, проект реконструкции канализационной системы села, включая строительство нового очистного сооружения, уже подготовлен. Однако на его реализацию нужны серьёзные средства, порядка 700 миллионов тенге, которые район своими силами не потянет. Поэтому в сентябре 2019 года от имени руководства района было направлено письмо в областное управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства с просьбой решить вопрос с реализацией этого проекта.

Заявка района из области была направлена на республиканский уровень, в Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК. Откуда пришёл ответ за подписью вице-министра о том, что проекты по реконструкции канализационных систем планируется осуществлять за счет внебюджетных средств, с привлечением инвесторов. Коротко говоря, продвижение проекта застопорилось и районная власть не имеет ответа на вопрос, когда же начнется строительство очистных сооружений.

В то же время ситуация с загрязнением реки такова, что «ждать у моря погоды» руководству района, общественности едва ли позволительно: настало время бить во все колокола. Думается, что масштаб и всю глубину проблемы необходимо довести до компетентных высоких инстанций, чтобы переломить ситуацию.

Рысбек Жантыкеев

Курчумский район