В фокусе – безопасность пациентов

Больница скорой медицинской помощи в Семее выиграла грант на 35 млн тенге для установки системы вызова медперсонала в 14 отделениях стационара.

Директор БСМП Семея Ерлан Буркутов подписал с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в РК г-ном Джуном Ямада грант-контракт по проекту оснащения медицинским оборудованием больницы.

Как рассказал методист ситуационного центра БСМП Семея Кынабек Джамединов, система оповещения медицинского персонала в крупнейшей клинике города вышла из строя. Однако приобрести её на внебюджетные средства – довольно дорогое удовольствие. Ведь в БСМП насчитывается 14 крупных отделений стационара, где необходима установка кнопок вызова медицинского персонала.

– Мы искали средства, которые позволили бы оснастить больницу системой обеспечения безопасности наших пациентов, а также для улучшения качества оказываемых медицинских услуг, – рассказал Кынабек Джамединов. – Нашли программу правительства Японии «Корни травы», которая предоставляет гранты для решения различных социальных проблем, связанных с безопасностью людей.

Проект БСМП был представлен на рассмотрение посольства Японии в Казахстане в 2021 году. И теперь, после тщательного подготовительного этапа, когда все детали контракта обсуждены, состоялась церемония подписания грант-контракта.

К сожалению, карантинные ограничения не позволили господину Джуну Ямадо лично присутствовать на церемонии подписания договора. Поэтому она состоялась в режиме онлайн на площадке ZOOM.

– Программа правительства Японии «Корни травы» помогает решать в Казахстане многие социальные вопросы. В текущем году мы выбрали пять интересных проектов, которые готовы поддержать. Это проекты в области здравоохранения, образования, озеленения и поддержки людей с инвалидностью в Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Кызылординской областях, а также в Нур-Султане, – отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в РК господин Джун Ямадо. – Один из них – это приобретение медицинского оборудования для Больницы скорой медицинской помощи в Семее. Он направлен на обеспечение безопасности пациентов и улучшение качества медицинского обслуживания, что является для нас решающими факторами.

Сумма гранта составила 35 млн тенге. На эти средства руководство БСМП в Семее планирует приобрести полную систему вызова медицинского персонала. Необходимо 377 кнопок вызова медперсонала для установки в палаты 14 отделений БСМП, включая приёмное отделение и дневной стационар, а также ещё 177 водонепроницаемых кнопок – в душевых комнатах и санузлах.

Как пояснил Кынабек Джамединов, система вызова медперсонала позволит лежачим и тяжёлым пациентам пригласить к себе медицинскую сестру в случае возникшей опасности или неотложной надобности не только со своей кровати в палате, но и в душевой или туалете, если ему внезапно стало плохо.

Процесс монтажа и пуско-наладочных работ новой системы займёт примерно полгода. И после этого господин Джун Ямадо намерен лично посетить Семей, чтобы увидеть систему вызова медицинского персонала в действии.

Отметим, что KUSANONE («Корни травы») является программой Официальной Помощи Развитию (ОПР) правительства Японии и осуществляется с целью улучшения жизни населения путём поддержки таких некоммерческих организаций, как НПО, медицинские организации, образовательные учреждения и т. д. В Республике Казахстан за 24 года, начиная с 1997 г., было реализовано 108 проектов на общую сумму 7 158 916 долларов США.

– У правительства Японии есть возможность оказать помощь Казахстану в решении острых социальных вопросов, связанных с обеспечением безопасности населения. Наше сотрудничество длится уже несколько лет, и мы надеемся на его продолжение, – подчеркнул господин Джун Ямадо.

Напомним, Больница скорой медицинской помощи в Семее, рассчитанная на 375 коек, построена в 2013 году по государственной программе «100 школ, 100 больниц». Работая круглосуточно в экстренном порядке, она обслуживает население не только Семейского региона, но и целого ряда районов Восточного Казахстана.

Софья Соболевская

Семей