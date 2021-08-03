В этой работе нет мелочей

В Восточно-Казахстанской области снизилось число пожаров – спасатели региона подвели итоги работы за полугодие.

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций как природного, так и техногенного характера – одно из главных направлений работы государственной системы защиты граждан. Поскольку Восточно-Казахстанская область является регионом с высокой степенью риска возникновения ЧС, без дела спасателям сидеть не приходится. В режиме 24/7, независимо от времени года, свыше двух тысяч специалистов областного Департамента по чрезвычайным ситуациям и более 400 единиц техники находятся на страже безопасности жителей региона.

Только за первые шесть месяцев этого года сотрудники ДЧС ВКО совершили 3993 оперативных выезда, спасли 495 человек, эвакуировали 627 граждан, при необходимости оказали своевременную доврачебную медицинскую помощь пострадавшим.

Стоит отметить, что большое внимание уделяется профилактической работе по предупреждению пожаров. Благодаря этому их количество снизилось на 16 процентов, на 14 процентов уменьшилось число жертв при пожарах, материальный ущерб снизился в шесть раз. Показатели не могут не радовать.

– На учёт взято 13684 жилых дома социально уязвимых слоёв населения, – сообщили в пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области. – В отопительный период специалисты посещали эти дома и разъясняли правила пожарной безопасности. По области установлено 11519 сигнализаторов газа, где проживают граждане из социально уязвимых слоёв.

Одно из мероприятий, направленных на обеспечение безопасности восточноказахстанцев, – пожарно-технические проверки. За полугодие выявлено свыше шести тысяч нарушений правил пожарной безопасности, к административной ответственности привлечены 1592 человека. Вовремя устранённые нарушения позволили предотвратить рост возгораний.

Создано 69 совместных мобильных групп, которые во время рейдовых мероприятий выявили 258 нарушителей требований пожарной безопасности.

Также проводится обучение населения и специалистов основам безопасности и действиям при чрезвычайных ситуациях. Действует служба наблюдения и оповещения, обеспечено ведение постоянного мониторинга на селе- и оползнеопасных участках.

– В летний период сотрудники департамента и Общества спасения на водах ВКО подготовили 82 дружинника-спасателя, обследовали дно акваторий 79 баз отдыха и 11 детских оздоровительных лагерей, – добавили в пресс-службе ДЧС ВКО. – На озере Алаколь и Бухтарминском водохранилище проводится ежедневное патрулирование по обеспечению безопасности отдыхающих, массово-разъяснительная и профилактическая работа по предупреждению несчастных случаев на воде.

Татьяна Кравченко

Фото пресс-службы ДЧС ВКО