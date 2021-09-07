В единстве – наша сила

Куаныш Сулейменов, руководитель ТОО «Шалабай», Жарминский район:

– Мы с интересом и внимательно прослушали Послание Главы государства народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны». Одна из главных его особенностей заключается в большом внимании к вопросам развития сектора АПК. В частности в повышении статуса ветеринарии в сельском хозяйстве. В самом деле, эта сфера нуждается на сегодня в новых подходах. В ней накопилось очень много проблем. Поэтому есть необходимость в самостоятельном её развитии, что мы, однозначно, конечно, поддерживаем.

Только при выполнении этого условия мы получим возможность подъёма животноводства. Так как экспорт мяса, продовольственная безопасность тесно связаны, в первую очередь, с вопросами ветеринарии. Это направление является особо актуальным для Восточного Казахстана, где активно разводят многие виды скота.

Ещё одна тема, на которую обратил внимание Президент, это необходимость тесной преемственности поколений, а также обновления кадрового потенциала. В духе времени, повышенных требований жизни и работы важно больше доверять молодым специалистам, которые имеют свежий взгляд. Владеют новыми технологиями и техникой, нестандартным мышлением для достижения принципиально новых целей и решения сложных задач. Поэтому мы разделяем и поддерживаем изложенные в Послании принципиальные подходы по многим важным направлениям развития экономики и общества.

Камиля Исмаилова, председатель ОО «ВКО Татарский общественный центр»:

– С особым вниманием я прослушала Послание Президента Республики Казахстан К. Токаева народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны». Считаю, что это одно из самых важных и ожидаемых политических событий.

Глава государства поставил перед Правительством конкретные задачи по улучшению качества жизни и благосостояния населения Казахстана. Очень радует, что Президент обратил пристальное внимание на улучшение условий жизни населения. Отчасти это ещё и забота о подрастающем поколении.

В это непростое время Касым-Жомарт Кемелевич отметил необходимость в правильном подходе к обеспечению безопасности населения. Указал и на важность развития человеческого капитала, а также направления инвестиций в сферу образования.

Взвешенные и дальновидные решения Главы государства обязательно приведут к значимым результатам. Для этого мы должны качественно выполнить поставленные задачи. Каждому из нас следует стремиться к позитивным изменениям и прилагать все усилия для процветания нашей страны.

Равиль Юнусов, председатель молодёжного штаба «Жаңғыру жолы» АНК ВКО, депутат маслихата города Усть-Каменогорска:

– Ежегодное Послание Президента Республики Казахстан наполнено важными и серьёзными темами. Касым-Жомарт Токаев сказал, что курс государства – это гармоничное развитие межэтнических отношений. Цитирую: «Мы, согласно Конституции, – единая нация. И в этом наша безусловная сила. Поддерживая плюрализм мнений, мы в то же время будем жёстко пресекать любые формы радикализма. Не позволим покушаться на наш государственный суверенитет, территориальную целостность».

Я, работая долгие годы в Доме дружбы, полностью разделяю мнение Главы государства. Ведь, действительно, только при гармоничном развитии межэтнических отношений будут возможны успехи во всех других сферах. В единстве – наша сила.

Также Президент подчеркнул важность владения государственным языком, так как он является главным фактором консолидации казахстанцев. Считаю, что, живя в Казахстане, каждый гражданин обязан знать государственный язык.

Большое значение Президент РК уделяет здоровью казахстанцев. Касым-Жомарт Кемелевич считает, что в стране нужно улучшить систему здравоохранения. В Послании сделан акцент на вопросе вакцинации. «В стране продолжается массовая вакцинация, однако в обществе по-прежнему присутствуют её противники. Они не только отказываются прививаться, но и призывают к этому население. Поддавшись их влиянию, многие были дезориентированы. Все эти люди должны понимать, что несут ответственность не только за себя, но и за жизни других. Поэтому нельзя идти на поводу у лиц, агитирующих против вакцинации», – отметил Президент.

В свою очередь тоже хочу призвать всех казахстанцев вакцинироваться от коронавирусной инфекции, чтобы у нас было здоровое общество!