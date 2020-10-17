В единстве и согласии 

Представители религиозных и этнокультурных объединений региона поздравили восточноказахстанцев с Днём духовного согласия.

Основой всех мировых религий являются любовь, уважение к ближнему, готовность оказать помощь и поддержку в трудную минуту. Именно эти вечные ценности легли в концепцию праздника, главное значение которого состоит в мире, согласии и духовном единении всех казахстанцев.

Напомним, начало традиции его празднования было положено на первой сессии Всемирного Конгресса духовного согласия, которая состоялась в октябре 1992 года в Алма-Ате. На заключительном заседании конгресса день его открытия –

18 октября был объявлен Всемирным днём духовного согласия, днём моратория на конфликты и столкновения, поиска путей примирения, установления взаимопонимания между людьми, а также днём милосердия и помощи.

Праздник на протяжении всех последующих лет проходил под патронатом Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Назарбаева, инициатора Всемирных съездов лидеров мировых религий. Поэтому Нур-Султан называют духовной столицей мира. Это стало закономерной реальностью истории диалога цивилизаций и современного независимого Казахстана.

Так, по словам главного имама областной мечети «Халифа Алтай» Ермека Мукатая, на сегодняшний день особенно важно формирование социокультурных знаний о религии, её роли и месте в развитии цивилизаций, воспитание критически мыслящей личности на основе познания научных религиоведческих теорий и недопущение религиозного экстремизма и терроризма в молодёжной среде и в казахстанском обществе в целом.

– Такой праздник, как День духовного согласия, способен раскрыть сердце человека для всего чистого и светлого – мира, взаимоуважения, любви, – сказал Ермек Мукатай. – Ведь именно толерантность стала решающим фактором, позволившим вести в республике серьёзную политику, направленную на укрепление согласия – главного достоинства казахстанцев. Расположенные рядом церковь, мечеть, синагога, костёл – это очевидные истины и реалии. Но само собой это не происходит, за всем стоит огромный труд. В регионе действуют различные религиозные объединения, и мы гордимся, что Усть-Каменогорск является ярким примером взаимного уважения представителей разных религий. Конечно, в дни испытаний, введения ограничительных мер, многие массовые собрания пришлось отменить. Однако у каждого верующего человека любовь к Всевышнему всегда в душе и сердце.

К беседе о духовности в наши дни, о любви к Богу, ближним и Родине присоединился епископ Усть-Каменогорский и Семипалатинской Амфилохий.

– День духовного согласия – один из праздников, который объединяет всех нас независимо от вероисповедания, национальности. Считаю, нужно всегда искать что-то общее, что может сплотить народ, а не наоборот. К примеру, в православных храмах проходят богослужения, в которых мы всегда молимся о всех восточноказахстанцах, чтобы они преодолели тяготы и невзгоды, не падали духом, жили в мире и согласии. В своих молитвах мы обращаемся к Всевышнему, чтобы он послал жителям нашего города, региона, страны и всего мира терпение, благополучие и единство. Пусть в сердце каждого человека живет любовь к Богу, к ближним, к окружающему миру.

По словам священнослужителей, специальные молебны на умножение любви и добра, чтение намаза способствуют укреплению мира и добрососедских отношений. В период борьбы с пандемией коронавируса это важно вдвойне.

С особым смыслом прозвучали слова настоятеля Евангелическо-Лютеранского прихода Восточно-Казахстанской области пастора Виктора: «Единство может существовать только на долгосрочных связях и доверии».

– Господь создал нас разными, но все мы приходим в этот мир с одной целью – умножать любовь и добро, – отметил пастор Виктор. – В основе любой религии лежит любовь. Укреп-ление мира, семейных ценностей, нравственного воспитания важно независимо от вероисповедания. Пусть в каждом доме царит мир!

В этом отношении нельзя не сказать о государственных механизмах укрепления стабильности в обществе, в частности о программах по противодействию религиозному экстремизму и терроризму в Казахстане. В целом, обеспечение межконфессионального согласия и религиозной толерантности является в нашей стране одним из приоритетов государственной политики. В Восточно-Казахстанской области проводится активная работа в данном направлении.

Елена Пашке