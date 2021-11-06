В единой системе

В областном Многопрофильном центре онкологии и хирургии в Усть-Каменогорске начала работу система PACS, предназначенная для хранения и архивации цифровых диагностических изображений.

Теперь людям больше не нужно возить с собой рентгеновские снимки и результаты КТ, все они автоматически будут перемещаться в единую систему РACS. По словам акима области Даниала Ахметова, это серьёзный шаг, благодаря которому врачи из любой городской или районной больницы смогут отправлять снимки в единую систему, проводить консилиумы и получать рекомендации по диагностике и лечению пациентов.

– Мы своими глазами увидели, как уникальная система с помощью искусственного интеллекта распознала на снимке у мальчика из Глубоковского района пневмонию лёгкой степени и обнаружила очаги, требующие внимательного изучения на маммографии другой пациентки, – рассказал Даниал Ахметов. – Это действительно большой скачок в развитии современной высокотехнологичной медицинской помощи. Систему PACS используют во всём мире. Все снимки будут храниться, их не потеряют в больнице и всегда можно будет сравнить старый снимок с новым, увидеть динамику лечения.

У врачей будет доступ к системе через мобильное приложение. Уже сейчас из 145 рентген-аппаратов, имеющихся в области, 63 подключены к PACS. В них содержится информация о более чем 2700 пациентах. Планируется, что в ближайшее время все больницы, где есть цифровое оборудование, будут интегрированы в систему. На её базе создадут совет, в который войдут пульмонологи, фтизиатры, онкологи, травматологи и другие специалисты.

Кроме того, глава региона посетил здание бывшего родильного дома в районе БСМП, где сейчас полным ходом идут ремонтные работы. Здесь, как и в здании бывшей молочной кухни на улице Протозанова, будет открыта новая поликлиника.

– О необходимости создания дополнительных медучреждений мне неоднократно писали в социальных сетях. Мы внимательно проанализируем ситуацию, чтобы понять, в каких ещё районах города необходимы поликлиники, так как это очень важное звено в цепи первичной медицинской помощи, – резюмировал аким области.

Ания Есмухамет

Фото из открытых источников