В двух городах ВКО зарегистрированы нарушения ограничительных мер

Мониторинговые группы продолжают ежедневные рейдовые мероприятия по соблюдению требований санврача ВКО. За прошедшие сутки было зарегистрировано 26 нарушений.

14 марта в ходе мониторинговых мероприятий в городе Усть-Каменогорске было охвачено 205 объектов предпринимательской деятельности. При проведении рейдов зарегистрировано 11 фактов нарушений ограничительных мер, установленных главным санитарным врачом области.

В Семее за минувшие сутки на соблюдение санитарно-эпидемиологических мер проверили 288 объектов, в том числе 255 объектов, входящих в «тепловую карту». Мониторинговые группы выявили 15 нарушений масочного режима в торговых домах, общественном транспорте, на рынках. Составленных протоколов и взысканных штрафов нет.