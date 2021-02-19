В музее Аягоза школьникам рассказали о военном конфликте на территории Афганистана.

В филиале областного историко-краеведческого музея Аягоза прошла экскурсия в экспозиционном зале «Жеңіске құрмет» (Победе почёт), приуроченная ко Дню вывода советских войск из Афганистана. В ней приняли участие учащиеся шестых классов одной из городских школ.

Им предоставили информацию о ветеранах войны в Афганистане, о важном историческом значении тех событий. Участники экскурсии узнали подробности той ужасной войны.

– Цель такого мероприятия – воспитать учеников в духе патриотизма и любови к Родине, – отметили педагоги. – Ребята познакомились с воинами-интернационалистами нашего района. Мы уверены, что экскурсия будет способствовать формированию уважения к участникам боевых действий.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников

Аягозский район