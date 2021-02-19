Общество

В духе патриотизма

19.02.2021
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В музее Аягоза школьникам рассказали о военном конфликте на территории Афганистана. 

В филиале областного историко-краеведческого музея Аягоза прошла экскурсия в экспозиционном зале «Жеңіске құрмет» (Победе почёт), приуроченная ко Дню вывода советских войск из Афганистана. В ней приняли участие учащиеся шестых классов одной из городских школ. 

Им предоставили информацию о ветеранах войны в Афганистане, о важном историческом значении тех событий. Участники экскурсии узнали  подробности той ужасной войны. 

– Цель такого мероприятия – воспитать учеников в духе патриотизма и любови к Родине, – отметили педагоги. – Ребята познакомились с воинами-интернационалистами нашего района. Мы уверены, что экскурсия будет способствовать формированию уважения к участникам боевых действий. 

Ерик Абитов 

Фото из открытых источников

Аягозский район 

19.02.2021
23

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