В доверительной обстановке

В Семее прошёл предвыборный канвассинг, в ходе которого кандидаты в депутаты рассказали избирателям о программе партии «Nur Otan».

Канвассинг – это новая и эффективная форма агитации, которая позволяет лучше узнать мнение избирателей о предстоящих выборах, собрать их предложения путём проведения персональных встреч.

К примеру, кандидат в депутаты маслихата города Семея Равиль Сабитов провёл встречу с жительницей микрорайона Карагайлы Еленой Гой, которая получила квартиру по программе «Бақытты отбасы». Во время беседы речь шла о предвыборной программе партии «Nur Otan», целях и задачах партийцев.

Также кандидат в депутаты маслихата города Семея Марат Макишев встретился с заслуженным машиностроителем РК, директором по производству автосборочного завода ТОО «DAEWOO BUS KAZAKHSTAN» Борисом Лысогором.

Ещё один канвассинг с победителем республиканского турнира по белдесу «Халык барысы» Дауреном Нуралиновым провёл кандидат в депутаты областного маслихата Жумабек Ибраев.