В доме, где родился малыш…

Более 1,5 миллиона раз за восемь месяцев этого года посетили на дому новорождённых детей сотрудники патронажной службы в Восточном Казахстане.

Ежегодно в регионе на свет появляется более 20 тысяч малышей. В первые месяцы жизни новорождённый требует постоянного наблюдения и правильного ухода. В этом помогают патронажные службы, действующие при каждом медучреждении. К слову, вся медицинская помощь от рождения и до совершеннолетия детям до 18 лет оказывается бесплатно за счёт государства.

По сведениям пресс-службы ВКО филиала Фонда социального медицинского страхования, в прошлом году на свет появились 22 290 маленьких восточноказахстанцев, за девять месяцев этого года родился 17 161 малыш.

Сразу после выписки из родильного отделения ребёнка наблюдает на дому детская участковая медсестра из поликлиники.

– По правилам, медсестра должна навестить маленького пациента в течение первых трёх дней после выписки из роддома. Недоношенных новорожденных с симптомами перинатальной и врождённой патологии должны посетить сразу же в день выписки. Если этот день выпадает на выходные или праздники, их посещает дежурный врач-педиатр, – поясняют в фонде.

Детская участковая медсестра навещает ребёнка в первый месяц его жизни каждые семь дней до 28-го дня. Затем маму и малыша приглашают на первый осмотр в поликлинику.

При первом посещении медсестра должна проконсультировать и обучить маму правилам ухода за малышом, принципам грудного вскармливания; обучить семью тревожным признакам, при которых необходимо немедленно обратиться в медицинскую организацию; проинформировать о сроках вакцинации; провести первичную оценку социальных рисков, угрожающих жизни, здоровью, безопасности и развитию ребёнка и в случае их выявления проинформировать социального работника поликлиники, оказывающего амбулаторно-поликлиническую помощь; выявлять детей, нуждающихся в дополнительной помощи и планировать для них индивидуальные посещения (дети с низкой массой тела при рождении, больные или рождённые от ВИЧ-инфицированных матерей и так далее).

– В случае если после выписки из роддома маму и ребёнка не посетил патронажный медработник, родители могут обратиться в поликлинику по месту фактического проживания по телефону, поставить в известность о рождении малыша и пригласить медсестру на дом для проведения регулярных осмотров ребёнка согласно правилам патронажа, – отметили в филиале ФСМС.

По всем вопросам, связанным с получением медицинской помощи, можно обратиться в Службу поддержки пациента в своей поликлинике, а также подать обращение в фонд через официальные каналы обратной связи: Контакт-центр 1406, мобильное приложение Qoldau 24/7, сайт фонда www.fms.kz , Saqtandyrybot в Telegram.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников