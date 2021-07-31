В долгу перед природой

Экологи уже не первый год твердят о том, что жителям планеты пора задуматься об экологическом следе, который они оставляют после себя. Каковы могут быть последствия человеческой беспечности и недальновидности?

Прозвучал очередной тревожный звонок. 29 июля этого года стало Всемирным днём экологического долга. Этот день наступает, когда население планеты израсходовало весь объём ресурсов, который Земля способна восстановить за год.

Расчёт Дня экодолга осуществляет международный научно-исследовательский институт – Глобальная сеть экологического следа. Для этого учёные используют специальную формулу: (мировая биоёмкость)/(мировой экологический след) х 365.

После рассчитанной даты остаток года мир продолжает жить, потребляя ресурсы планеты «в кредит», при этом уменьшая запасы, накопленные природой за всю предыдущую историю и повышая содержание углекислого газа в атмосфере. Говоря иными словами, расправившись с тем, что имеем, мы начинаем брать в долг у будущих поколений.

Отследить отрицательную тенденцию легко – обратимся к статистике. Впервые экологический долг был зафиксирован 29 декабря 1970 года. Казалось бы, пустяки – дефицит ресурсов составил всего два дня. Но со временем ситуация только ухудшается. Год за годом День экологического долга наступает всё раньше. Так, в 2000 году он настал 4 октября, а в 2010 году – 28 августа. В текущем году этот день пришёлся на 29 июля.

Нужно сказать, что 29 июля – это усреднённый показатель по всей планете. Ведь у каждой страны свой резерв биоёмкости и манера потребления ресурсов. Допустим, в определённой стране День экодолга наступает в начале года, это значит, что там установились довольно высокие темпы потребления природных ресурсов при относительно низкой их способности к самовосстановлению. Если этот день приходится на конец года, это, наоборот, указывает на рациональное потребление и высокую биоёмкость.

Решение экологических проблем – актуальная задача практически для всех государств. И Казахстан в этом деле не исключение. Здесь также уделяют пристальное внимание данному вопросу.

В конце мая этого года Президент Казахстана Касым—Жомарт Токаев выступил с видеообращением на Глобальном круглом столе по вопросам добывающих отраслей, где рассказал в том числе о позиции нашего государства в области экологии.

Как подчеркнул Глава государства, приверженность Казахстана развитию декарбонизированной экономики не имеет альтернативы. По его словам, Казахстан первым в СНГ ратифицировал Парижское соглашение и стал первопроходцем в принятии активной климатической политики, направленной на достижение Целей устойчивого развития.

Кроме того, Президент вновь упомянул о намерении Казахстана достичь углеродной нейтральности к 2060 году. Ранее об этом было сказано во время Саммита по амбициозным задачам в связи с изменением климата в декабре прошлого года.

– С помощью разумной политики и инвестиций мы можем наметить путь к более зелёной глобальной экономике. Для достижения этой цели важно мобилизовать достаточные финансовые ресурсы за счёт как частного, так и государственного секторов. Мы приветствуем скоординированные многосторонние действия в рамках «консолидации международных усилий в сфере финансирования развития в эпоху пандемии COVID-19, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Вместе с тем Глава государства добавил, что решительное и экологичное восстановление является неотъемлемой частью задач Повестки дня на период до 2030 года в области устойчивого развития и Парижского соглашения.

Президент выразил уверенность в том, что текущий год открывает возможности для того, чтобы замедлить стремительное изменение климата и деградацию окружающей среды.

Напомним, тему экологии Касым-Жомарт Токаев затронул и в своём Послании народу Казахстана «Казахстан в новой реальности: время действий». В Послании сказано, что в течение пяти лет в стране высадят более двух миллиардов деревьев в лесном фонде и 15 миллионов – в населённых пунктах.

– Законодательно и нормативно нужно защитить национальные парки и другие природные богатства Казахстана, ужесточить уголовное и административное преследование граждан, совершающих правонарушения в этой сфере, – добавил Президент РК. – Важная задача – активное развитие культуры экологического туризма внутри страны. В среднесрочной перспективе рост экономики должен становиться всё более «зелёным».

Гульжан Естаева

Фото из открытых источников