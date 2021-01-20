В долгах как в шелках?

Взяли с мужем несколько кредитов. Из-за ухудшения материального положения не можем их оплатить. Подскажите, пожалуйста, могут ли взыскать долг с наших пенсионных накоплений?

Лариса Шорина, Усть-Каменогорск

– Как сообщили в Восточно-Казахстанском областном филиале АО «Единый национальный пенсионный фонд», погашение потребительских займов из пенсионных накоплений невозможно. Так, согласно пункту 3 статьи 50 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республики Казахстан» (далее – Закон) наложение ареста или обращение взысканий на обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные взносы, пени, пенсионные активы и пенсионные накопления по долгам вкладчика (получателя) не допускается.

Кроме того, согласно пункту 14 статьи 98 Закона Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» взыскание не может быть обращено в том числе на пенсионные накопления по долгам вкладчика (получателя).

В случае если вы не можете погасить потребительский займ, вам необходимо обратиться в банк для разрешения вопроса. Там предложат альтернативные варианты – отсрочку, рассрочку или рефинансирование кредита.