В деле – четвероногие спасатели

Пожалуй, всем известно, что собака – друг человека. Однако это не только верный друг, но и надёжный напарник на службе. Благодаря отличному обонянию, слуху и чутью они находят людей в воде, лесу, под завалами зданий и снежными лавинами.

В Актобе на базе Учебного центра Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина прошёл республиканский учебно-тренировочный сбор кинологических расчётов МЧС, в котором приняли участие кинологические расчёты Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

Мероприятие проводилось для определения уровня готовности кинологических расчётов спасательных подразделений МЧС, совершенствования навыков и взаимообмена опытом. На протяжении четырёх дней участники работали в условиях максимально приближённых к реальным чрезвычайным ситуациям и показали высокий уровень готовности к оперативному реагированию на ЧС.

– Во время сбора-семинара отрабатывались поисково-спасательные работы в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, – сообщили в пресс-службе ДЧС ВКО. – Всего принимали участие 48 собак-спасателей и 51 кинолог из семнадцати оперативно-спасательных отрядов и двух войсковых частей МЧС РК. Инструкторами семинара были кинологи с большим опытом работы из Нур-Султана, Алматы, Усть-Каменогорска.

Стоит отметить, что среди четвероногих спасателей в основном были бельгийские и немецкие овчарки, лабрадоры. Кстати, это вполне обоснованно. Собаки этих пород выносливы, способны работать в сложных погодных условиях, главное – они всегда готовы помочь человеку, оказавшемуся в беде.

Татьяна Кравченко

Фото пресс-службы ДЧС ВКО