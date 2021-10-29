В центре внимания порода акбас

Казахская белоголовая порода крупного рогатого скота нынешней осенью оказалась в фокусе повышенного внимания республиканских и региональных средств массовой информации. Прекрасным поводом для этого стали неординарные события в отрасли мясного животноводства Казахстана.

Это и специальная выставка, состоявшаяся в столице республики, и другие значимые информационные посылы. Если признаться, то это именно тот случай, когда об одном из настоящих брендов сельского хозяйства Восточного Казахстана во весь голос заговорили не просто на региональном, а на более высоком уровне. Когда авторитетно подчёркивается и всеми подтверждается высокий статус и важность, практическая ценность, перспективы работы, проводимой в течение многих лет отечественными специалистами.

Родина акбаса

Есть резон постоянно напоминать о том, что родиной знаменитой породы акбас является Жарминский район, где в селе Шалабай её развивает в духе времени известное одноимённое хозяйство ТОО «Шалабай». Его генеральным директором является Куаныш Сулейменов, которого на днях коллеги, единомышленники в очередной раз избрали председателем Совета директоров республиканской Палаты казахской белоголовой породы.

Профессиональное общение специалистов отрасли на представительной выставке и её конкретные результаты тоже получили большой позитивный резонанс. Особенно это заметно в электронных, печатных СМИ, социальных сетях, многочисленных эфирах телеканалов и радио. Там и тут обратная связь животноводов и широкой аудитории выражается в оперативных и конструктивных откликах или достаточно компетентных комментариях со стороны.

На своей страничке в социальных сетях руководитель ТОО «Шалабай» старается постоянно держать всех в курсе происходящих событий, делится полезным опытом, ставит актуальные проблемы, ищет пути их совместного решения. Причём иногда речь заходит о вещах и ценностях, явно далёких от привычной заботы о хлебе насущном. Это и реализация социальных проектов, государственно-частное партнёрство, сохранение глубокого и богатейшего пласта культурно-исторического наследия района и области. Это тоже веление времени, побуждающее активно осваивать и эффективно использовать информационные технологии. Без них уже шагу не ступить даже в такой, казалось бы, древней, консервативной сфере деятельности, как сельское хозяйство. Об этом невольно задумываешься, когда вдруг видишь в постах автора фотографии посевных площадей, снятые с высоты птичьего полёта. Кроме того, смотришь вполне самодостаточные и информативные видеоролики о повседневной работе аграриев и фермеров. Они в большей степени служат не средством банального и праздного самовыражения, а имеют прикладное значение для пользы дела, решения многих конкретных вопросов и задач.

Приметы сезона

В нынешнем году «Рудный Алтай» на своих газетных полосах периодически сообщал об особенностях сезона в полеводстве и животноводстве Восточного Казахстана. Не обойдена вниманием журналистов летняя засуха в регионе и далеко за ёго пределами. В большей степени страдали от неё хозяйства западных областей республики, где острый дефицит водных ресурсов, пастбищ, сенокосных угодий, аномальное отсутствие осадков нанесли урон фермерам. В сложившейся ситуации понадобилось принятие активных мер со стороны правительства страны, а также выделение финансовых средств для помощи пострадавшим регионам. В природе, жизни и экономике не бывает однозначных и однобоких явлений, процессов. Любой кризис одновременно открывает перед обществом новые возможности его преодоления, минимизации рисков, связанных с ним. Здесь животноводы ищут свои пути противостояния непогоде и возможности иметь на этот случай свой козырь в рукаве.

В середине лета 2021 года, в самый разгар засухи, Куаныш Сулейменов совершил поездки в ряд областей Казахстана, где коллеги разводят казахскую белоголовую породу КРС. Это было крайне необходимо для координации совместных усилий, постоянного обмена информацией и опытом, взаимной помощи и поддержки. Не зря в народе издавна говорится, что нет худа без добра.

– Мы вместе с коллегами по Республиканской палате обратили внимание, что даже непривычно жаркую погоду порода акбас переносит заметно легче, чем другой скот, – рассказал нам Куаныш Сулейменов. – Благодаря своим лучшим качествам казахская белоголовая даже при очень скудном рационе кормления и пастьбы гораздо в меньшей степени теряет вес, упитанность, выглядит лучше других. В неблагоприятных условиях животные демонстрируют именно то, чего от них ждут крестьяне и фермеры, делая выбор при развитии животноводства в пользу акбаса.

Новые проекты

Специалисты оговариваются, что неприхотливость в содержании брендового поголовья ВКО вовсе не является сигналом к тому, чтобы обрекать на голодный паёк либо полностью полагаться на пресловутый подножный корм. Что у коровы будет на языке, то и будет в молоке, мясе. В плане заготовки надёжного и полноценного запаса кормов в ТОО «Шалабай» есть свои эффективные наработки. По словам его руководителя, в нынешнем сезоне очень удивил высокой урожайностью кормовой подсолнечник под названием «белоснежка». В то время как многие хозяйства области констатировали заметные потери при уборке масличных культур на силос, тут животноводы для акбаса вырастили отличный урожай. В пору оптимального созревания и нужной спелости виды на кормовой подсолнечник были более чем наглядные. Высота стеблей настолько превышала человеческий рост, что задала новые, непривычные нам стандарты в их восприятии и оценке, не говоря о выходе зелёной массы.

В хозяйстве внедряют новые перспективные сорта сельскохозяйственных культур, эффективные технологии их выращивания, повышения плодородия посевных угодий в зоне рискованного земледелия. Используют в меру сил и средств органические, минеральные удобрения, для всего комплекса агротехнических мероприятий также нужна соответствующая техника. По информации руководителя хозяйства, здорово выручают программы поддержки со стороны государства – различные субсидии и льготы. С их помощью в последнее время удалось заметно обновить машинно-тракторный парк новыми образцами техники. На эту тему мы увидели в социальных сетях специальный видеоролик, подготовленный блогерами из республики. Не так часто, признаться, они бывают в глубинке и освещают темы, не имеющие ничего общего с глянцем и гламуром. Для человека труда, образно выражаясь, от сохи и земли внимание общества, повышение его статуса значит многое.

Случаются ли ситуации на селе, когда не в коня корм? Богатый и сбалансированный рацион решает далеко не все проблемы высокой продуктивности и отдачи от животных. Здесь хозяйство опять обращается за помощью к науке. В партнёрстве с зарубежными коллегами в ТОО «Шалабай» реализуется необычный проект по отбору перспективного молодняка. Установлено и действует новое оборудование, которое ведёт постоянный контроль над животными. Кто и сколько потребляет кормов и какой даёт привес. Проще говоря, умная техника автоматически выявляет молодняк, способный при разумном минимуме кормов обеспечивать максимальный привес. Таких особей выгоднее содержать и размножать, формируя уникальный генетический фонд. В масштабах Казахстана профильная палата белоголовой породы реализует подобные проекты в разных регионах.

Ценный опыт

По информации Куаныша Сулейменова, специалисты бережно хранят и перенимают опыт старшего поколения, вносящего неоценимый вклад в сохранение и дальнейшее распространение в республике поголовья породы акбас. В пользу этого свидетельствуют не только деловые, но и просто тесные человеческие, духовные связи с коллегами. В их числе известный в регионе и стране руководитель хозяйства из села Привольное Уланского района Василий Воропай – кандидат сельскохозяйственных наук, авторитетная личность, настоящий профессионал. В фотоархиве единомышленников есть общие снимки, где они запечатлены нынешним летом за дружеской беседой, как символы преемственности поколений и передачи опыта. В хозяйстве истинного патриарха сельской отрасли в равной мере хорошо развиты многие направления деятельности. Растениеводство, животноводство, производство и глубокая переработка молочной и мясной продукции, социальная сфера, условия для труда и отдыха людей.

Когда встречаешь человека, увлечённого конкретным делом, который добивается реальных результатов своего труда, как-то отходят на второй план, забываются текущие трудности и проблемы. Будто и не существует кризисных явлений в экономике, не тревожит пандемия, а также масса других вызовов неспокойного времени. Если природа не терпит пустоты, то работа на земле не приемлет перерыва.

Таир Сапаргалиев

Фото из архива