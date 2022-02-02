В целях профилактики

В Зайсанском районе проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Турмыс», направленное на предупреждение домашнего насилия.

По данным отдела полиции Зайсанского района, в целях предотвращения семейно-бытового насилия участковые инспекторы совершают подомовой обход населения. Принимаются соответствующие меры по выявлению правонарушителей, злоупотребляющих алкогольными напитками, и постановке их на учёт в органах внутренних дел по месту жительства.

В ходе мероприятия также проводится профилактическая работа по предупреждению преступлений и правонарушений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения.

Ерик Абитов

Зайсанский район