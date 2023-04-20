В чём уникальность нового моста?

Самый длинный мост в Казахстане строится через Бухтарминское водохранилище, а особенность его в том, что стальные пролёты целиком протянутся над водной поверхностью от одного берега к другому.

По мнению специалистов, возможно, найдётся на планете немало мостов, не уступающих по своей длине. Однако зачастую, русла различных рек являются не столь широкими, потому мостовые пролёты простираются над сушей на значительном расстоянии. В нашем случае, зеркало воды не просто максимально широкое, но и обладает необычайно большой глубиной.

Об этом увлекательно и доходчиво рассказал начальник участка ТОО «ОблШығысЖол» Юрий Чанов, занятый на строительстве стратегического сооружения.

– Представьте себе, что одна из буронабивных свай в будущей опоре моста имеет общую длину 38 метров, – говорит начальник участка. – Это, если считать в целом надводную и водную части, также отрезок, заглублённый в дно из ила, мягкого грунта или твёрдой скальной породы.

Нетрудно вообразить, что это, практически, высота 14- этажного дома. К примеру, в Усть-Каменогорске их построено всего несколько, эти «свечки» возвышаются в районе Речного вокзала. В целом, как считают специалисты, работающие на участке, отметки, до которых ведётся реальное бурение, совпадают с теми параметрами, которые были заложены в проекте.

– Мы повторяем рельеф, бурим до тех пор, пока не «встанем» прочно на скалу, – отмечают специалисты. – На правом берегу скала залегает ближе, чем на левом, вполне возможно потому, что там пролегает Алтайский хребет.

Стройка века

На своеобразной стройке века, самом значимом объекте для Восточного Казахстана в новейшей его истории, трудно сдержать волнение даже гостям. Было время в прошлом веке, когда на Иртыше построили одну за другой сразу две гидроэлектростанции, образовалось в итоге рукотворное море. Оно обеспечило регион, да и не только, электрической энергией, придало мощный импульс развитию судоходства, рыбоводства, социальной сферы. Теперь настало время связать берега между Курчумским районом и районом Самар надёжным мостом и снять извечную проблему переправы между ними. Это становится возможным в рамках поручения Главы государства для развития приграничных районов страны.

Совсем недавно в социальных сетях промелькнула информация о том, что уже построен временный мост для дальнейшего возведения основного мостового сооружения. Журналистов охватила досада от мысли, что подобное историческое событие могло пройти мимо внимания СМИ, но всё оказалось не так. Временный, то есть технологический мост, действительно, построен, но это не сплошное мостовое полотно над водой.

По изначальным замыслам перемычки посередине пока нет в целях обеспечения судоходства вверх и вниз по течению. Более того, по словам мостовиков, после ввода объекта в строй временный мост будет демонтирован, а пока он ещё послужит с максимальной загрузкой на пользу людям.

– Для обеспечения прохода судов под мостом, предусмотрены два коридора шириной между пролётами по 75 метров, – уточняет Юрий Чанов. – Пусть этот вопрос не беспокоит жителей области, судоходство не будет испытывать никаких проблем. Обычно отводится по 64 метра между пролётами, а здесь получается с запасом, чтобы водный транспорт курсировал свободно и легко.

Высокая миссия

По словам начальника участка, его коллеги на знаковом объекте трудятся с большой охотой и хорошим настроением. Не каждый год и даже десятилетие в области возводится мост такого уникального проекта и масштаба. В общей работе принимают участие лучшие мостовики-специалисты из самых различных регионов Казахстана.

– Всего сейчас на строительстве объекта занято около 170 человек, включая даже все вспомогательные службы, – рассказывает Юрий Чанов. – Примерно, 80 процентов рабочих-строителей составляют местные жители из сёл Курчумского района, района Самар, Кокпекты, а также Усть-Каменогорска.

Работа ведётся днём и ночью, зимой и летом. Есть свои сезонные особенности, в зимнее время не так просто проводить бетонирование, но зато нет волны и качки, которые затрудняют процессы. Есть возможность тщательно заниматься подготовительной работой, чтобы летом потрудиться коллективу с максимальной отдачей. На дневную смену приходятся более ответственные, сложные операции, в ночное же время дополнительное внимание уделяется технике безопасности, охране труда рабочих.

По информации начальника участка, действуют на объекте два бетонных завода, четыре миксера. Есть два общежития, в каждом из них по 86 мест, а ещё бытовые вагончики. Столовая рассчитана сразу на сто человек, это позволяет дневной и ночным сменам вовремя принимать пищу без очередей, в комфортных условиях.

Рядом со строящимся мостом курсируют паромы от одного берега к другому, перевозят людей, транспорт и различные материалы. Все, кто проезжает мимо объекта, видят, как кипит работа, какое оживление там царит, и невольно заряжаются энергией созидания.

Кадры в цене

Есть на объекте очень «узкие», ценные специалисты, которых в Казахстане, как говорится, можно сосчитать на пальцах одной руки. В коллективе с подачи руководства компании бытует шутливая фраза: «зря, что ли, мы здесь собрали одних умных и опытных». В частности, начальник участка является мостостроителем во втором поколении, его отец также работал много лет на одном предприятии.

Прораб моста Бахтияр Айжанов тоже имеет большой опыт возведения подобных сооружений в различных регионах страны и в Восточном Казахстане. Родом он из южных регионов республики, однако, давно уже привычен к любым природно-климатическим, иным условиям работы, кочевой жизни, командировкам.

– В таком строительстве принимать участие будет рад любой мостовик, – подчёркивает Бахтияр Айжанов. – Это самый длинный мост в Казахстане, и можно гордиться, что мы реально приложили руки к его возведению. О такой возможности мечтают многие истинные мостовики.

Как отмечает прораб, ценными специалистами являются, в частности, машинисты, занятые на бурении. Этот процесс идёт непрерывно днём и ночью, а кадры для такой сложной и ответственной работы готовят не один год. На двух единицах буровой техники заняты четыре человека в две смены – днём и ночью. Сменяют они друг друга, буквально, передавая мощную и современную технику из рук в руки, оперативно продолжая рабочий процесс.

По мнению начальника участка, чрезвычайно важна и работа машинистов крана грузоподъёмностью по 55 и 75 тонн. Со стороны всё выглядит легко и просто, но если представить, что крановщикам приходится работать в кабине мощной техники как на земле, так и над водой, то поневоле становится страшно. Особенно, если техническая площадка находится высоко, а внизу пустое пространство до воды и огромная глубина под её зеленоватой толщей. А все операции нужно выполнять чётко и уверенно, невзирая на ветер, волны, любые непредвиденные моменты.

Рабочий ритм

Напомним, паромная переправа действует сейчас не на старом месте, что сразу за селом Кулынжон, а выше по течению, на расстоянии более 11 километров. Именно там, в самом узком перешейке, строятся новые объекты, а рядом оперативно снуют грузовые паромы. Не заблудиться путникам помогают необходимые указатели, которым важно строго следовать, в особенности ночью.

– На сегодня у нас полностью готовы шесть опор из 21, что надо возвести по проекту, – делится начальник участка Юрий Чанов. – Темп мы набрали хороший, одновременно ведутся поставки конструкций, материалов, необходимых комплектующих из ближнего, дальнего зарубежья. На двух берегах уже лежит часть готовых собранных конструкций.

Примерно на 80 процентов готовы ещё две опоры моста, на 50 процентов также подготовлены следующие две опоры. Самое главное, чтобы финансирование осуществлялось своевременно, а за работой дело не станет. Чем лучше финансирование, тем быстрее ведётся стройка.

Добавим, что в момент посещения важного объекта, несказанно повезло с погодой для съёмок на видео и фото. Недолгое солнечное «окно» позволяло реально оценить в визуальном плане масштабы проекта с перспективными видами. Не растаявшие сугробы на дальнем берегу, ветер и рябь на водной поверхности, меняющаяся на глазах погода лишний раз напоминали о том, насколько важен и нужен стратегический мост, с каким нетерпением ожидают его скорого ввода в строй жители приграничных районов области. По информации специалистов, завершение строительства планируется в 2025 году. Остаётся только пожелать всем строителям уникального моста здоровья и успехов в труде!

Таир Сапаргалиев

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