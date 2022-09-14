В чём сила любви?

В Усть-Каменогорске прошёл первый народный семейный фестиваль.

Народным семейным фестивалем «Махаббат сәулесі» – «Свет Любви» отметили День семьи в Усть-Каменогорске, который празднуется ежегодно во второе воскресенье сентября. В этом году семейный праздник приурочен к Году детей в Казахстане, объявленному Президентом РК Касым-Жомартом Токаевым.

Организаторы фестиваля, социально-культурный Фонд «St.ART» при поддержке руководства города Усть-Каменогорска своей основной целью ставили возрождение духовных традиций и ценностей общества, преемственности поколений, воспитание молодёжи и совершенствование института семьи. Также во время фестиваля были организованы две благотворительные акции – в поддержку пожилых людей дома милосердия «Карлыгаш» и воспитанников Центра адаптации несовершеннолетних.

И хотя День семьи празднуется в нашей стране уже почти десять лет, в таком формате мероприятие прошло впервые.

– Все мы добрые соседи и в нашем общем доме большой праздник. Народный семейный фестиваль, думаю, теперь станет традиционным. И каждый год во второе воскресенье сентября мы будем вместе собираться одной большой дружной семьёй, – обратился к зрителям и гостям вечера руководитель фестиваля, директор социально-культурного Фонда «St.ART» Станислав Цих.

Праздничный день начался с самого утра с интерактивного образовательно-развлекательного проекта «Доброград», во время которого для маленьких участников фестиваля организовали мастер-классы по изготовлению мягких игрушек, бисероплетению, различные игровые и анимационные программы, тогда как их родители могли пройтись по выставке декоративно-прикладного искусства. Помимо этого, для всех гостей проходили мини-концерты детских коллективов и этнокультурных объединений.

Вторая часть праздника была посвящена концертному шоу «Свет Любви» и чествованию семейных пар, проживших вместе не одно десятилетие. Состоялась церемония бракосочетания молодой пары, решившей соединить свои судьбы в День семьи. Тема любви проходила через все номера концертной программы, будь то театрализованные постановки, песни или танцы. Языком художественного слова, песен, музыки, танцев каждый участник рассказывал зрителям о ценностях семьи, о добре и справедливости, взаимоуважении и взаимопонимании, милосердии и мудрости.

С большого экрана люди делились своей мудростью и отвечали на вопросы проекта – Что такое семья? Насколько важны семейные ценности? Какую они играют роль в воспитании будущих поколений? И главный вопрос – В чём сила Любви?

– Любовь – это энергия, самая сильная, глубокая и потрясающая. Она подразумевает очень много других нюансов. Если мы говорим о любви в семье, значит, мы говорим об ответственности каждого члена семьи друг перед другом, – так ответила на этот вопрос член совета экспертов и руководитель учреждения «Международный институт счастливой семьи» Ольга Иванова.

Яркий праздник стал отражением многообразия талантов региона, творческих жанров, объединив детей и взрослых в пропаганде семейных ценностей.

Аяужан Утеулинова

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