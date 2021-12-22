В чём секрет долгожителей?

В этом году долгожительница из Глубоковского района отметила две значимые юбилейные даты – 30-летие Независимости Республики Казахстан и собственное столетие.

Нина Васильевна Митецкая из села Прапорщиково, перешагнувшая вековой рубеж, достойна не просто уважения, а настоящего восхищения.

Через её судьбу прошло несколько исторических эпох: вторая мировая война, перестройка, распад Советского Союза и становление суверенной Республики Казахстан.

Родилась и выросла Нина Васильевна в Ленинграде. Когда началась Великая Отечественная война, она оканчивала школу. Ей на тот момент было 19 лет, поэтому помнит каждый миг того страшного времени.

– Ленинград во время блокады был городом-фронтом, – вспоминает долгожительница. – Самое страшное началось в октябре 41-го, когда наступили тотальный голод и массовая смертность. По её словам, выживали лишь те, кто пытался двигаться, чем-то заниматься, а не лежал.

Спустя какое-то время Нину Васильевну с семьёй эвакуировали из Ленинграда по Дороге жизни. Волею судьбы она оказалась в Казахстане. Бабушка Нина хорошо помнит 18 января 1943 года.

– Радостный день был – освобождение Ленинграда, – рассказывает она. – Я, как блокадница, вдвойне была рада, что этот ужасный период закончился.

Блокадное и военное время научило её дорожить каждым мгновением жизни. «С любовью к жизни каждый день» – этот девиз не раз спасал Нину Митецкую, особенно в моменты отчаяния и безнадёги.

Большая часть жизни юбилярши связана с Восточным Казахстаном, ставшим для неё родным. Всю жизнь она честно и усердно трудилась в колхозе, поднимала целину.

За добросовестный многолетний труд была награждена медалями «За освоение целины», «Ударник коммунистического труда», а также памятными медалями «Жителю блокадного Ленинграда», «К 30-летию Ленинграда» и медалями к юбилейным датам Победы в Великой Отечественной войне.

Честность и любовь к семье, по словам юбилярши, является секретом её долголетия. Она всегда была и остаётся примером для своих родных и односельчан.

В свои 100 лет бабушка Нина полна позитивной энергии и занимается тем, что ей по душе. Она по-прежнему в центре событий, активно интересуется происходящим в стране и мире, радуется каждому дню, прожитому под мирным небом.

С юбилейным днём рождения Нину Васильевну поздравили представители местного акимата и совета ветеранов. Вручив подарки, гости пожелали ей здоровья и оптимизма ещё на долгие годы.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район

Фото предоставлено акиматом Глубоковского района