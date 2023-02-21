В числе победителей

Три медали разного достоинства завоевали воспитанники детско-юношеской спортивной школы города Алтая на республиканском турнире по боксу.

Спортивное состязание прошло в Туркестане. Чтобы побороться за звание сильнейших, на турнир прибыли юноши 2007 – 2008 и 2011 – 2012 годов рождения со всех регионов страны, где культивируется этот вид спорта.

Стоит отметить, что молодые спортсмены боролись с непередаваемым азартом, демонстрируя своё мастерство.

По итогам всех состязаний жюри определило сильнейших борцов. В их числе оказались воспитанники детско-юношеской спортивной школы города Алтая.

Так, первое место в весовой категории до 28 килограммов занял Алихан Исамутдинов, в весовой категории до 34 килограммов – Амир Аскар. Шынгыс Ахметов в весовой категории до 40 килограммов завоевал серебряную медаль.

На малой родине победителей приветствовала заместитель акима района Алтай Жанна Аскарова. Она вручила благодарственные письма и памятные подарки ребятам, а также поблагодарила их тренеров.

– Вновь наши спортсмены порадовали своими достижениями, став победителями и призёрами республиканского турнира, – отметила Жанна Аскарова. – Пусть и в будущем каждое соревнование ознаменуется победой, вызывая ещё больше гордости не только у родных и близких, но и у всех жителей нашего района.

Александра Исаева

Район Алтай