В числе победителей 

Ученица Назарбаев Интеллектуальной школы Усть-Каменогорска Наргиз Токтамысова заняла третье место в республиканском конкурсе проектов «Туған елге тағзым».

В Назарбаев Интеллектуальных школах республики прошёл онлайн-форум «Ұлы дала мұрагерлері», на котором подвели итоги исследовательской краеведческой экспедиции «Туған елге тағзым–2020».

Напомним, основная цель конкурса – поддержка и популяризация проектов, направленных на исследование географии, истории родного края, достопримечательностей, культуры, образа жизни, экономики регионов Казахстана. Юные исследователи со всей страны представили на конкурс 200 проектов по шести направлениям: лучший маршрут исторического наследия региона «Ұлы дала өркениеті», лучший маршрут для любителей природы «Туған өлкем – жұмақ мекен!», лучший маршрут культурного наследия «Ұлт руханияты – бабалар аманаты», лучший маршрут к инновационному промышленному предприятию края «Өндірістік инновация кепілі – зияткерлік әлеует».

Школьница из Усть-Каменогорска Наргиз Токтамысова вместе с руководителем – учителем казахского языка и литературы Гульнар Ахметкалиевой разработали маршрут экспедиции по родине Абая. На его основе сняли анимационный ролик, в котором гид рассказывает об исторических объектах Жидебая, и сделали буклет. На внутришкольном этапе конкурса проект завоевал Гран-при, а на республиканском уровне – третье место. Несомненно, это большое достижение, ведь всего в номинации «Ұлт руханияты – бабалар аманаты» было представлено 36 проектов.

– Для меня это важное событие, – поделилась Наргиз, – так как было очень много уникальных, неповторимых проектов из 20 школ республики. Победа всегда мотивирует на новые открытия и творческий поиск.

Отметим, что в планах у участников экспедиции – воплотить виртуальные маршруты в реальность.

Александра Исаева

Фото пресс-службы Назарбаев Интеллектуальной школы Усть-Каменогорска