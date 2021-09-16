В числе лучших учителей мира

Глобальная премия «Учитель мира» Global Teacher Prize Фонда Варки объявила топ-50 самых лучших учителей мира. Среди финалистов – Асхат Жумабеков, учитель физики Назарбаев Интеллектуальной школы физико-математического направления города Семея.

Лучшие учителя, вошедшие в шорт-лист премии Global Teacher Prize 2021, были выбраны из более чем 8000 номинаций и заявок из 121 страны мира.

Ранее Асхат Жумабеков занял первое место в конкурсе «Лучший учитель года – 2018» среди 20 филиалов АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы», затем был республиканский этап, где он стал обладателем звания «Лучший педагог» Министерства образования и науки Республики Казахстан, а в 2019 году стал номинантом на глобальную премию «Учитель мира».

– Я решил участвовать в глобальной премии «Учитель мира» осенью прошлого года. Заявку подал в апреле 2021 года. Конкурс состоял из нескольких этапов, поступили тысячи заявок со всего мира. Только представьте, какую колоссальную работу проделали организаторы премии, – говорит Асхат Жумабеков.

Асхат – выпускник программы «Болашак». В начале 2016 года он отправился на научную стажировку по специальности «Управление в сфере образования» в Университет прикладных наук JAMK, Финляндия. Несмотря на множество предложенных вариантов, включающих и обучение в Кэмбриджском университете, Асхат предпочел именно Финляндию, поскольку эта страна занимает первое место в мире по индексу уровня и качества образования.

– Эта поездка в дальнейшем повлияла на мой профессиональный рост, поскольку моими наставниками стали учёные, профессора и преподаватели, которые помогли в развитии моих исследовательских навыков. Обучение давалось очень легко, я не испытывал особых сложностей, – рассказывает Асхат. – Вначале возникли некоторые трудности с английским языком, поскольку на тот момент я владел им на недостаточно высоком уровне, но я отточил свои разговорные навыки, и к окончании программы мне предложили принять участие в конкурсе на получение гранта на обучение в докторантуре PhD. Причём уже не по программе «Болашақ», а по гранту Министерства образования и культуры Финляндии.

Вернувшись в Семей, Асхат продолжил свою профессиональную деятельность в городском филиале Назарбаев Интеллектуальной школы, где преподаёт уже восемь лет. Первое знакомство с НИШ у Асхата произошло в рамках профессиональной практики. Ещё тогда, заметив рвение и способности будущего преподавателя, ему доверили вести уроки. После Асхат поступил в магистратуру и прошёл конкурсный отбор, став членом дружного коллектива этой школы.

До сих пор ему поступают предложения из столичных филиалов НИШа, но молодой преподаватель твёрдо решил работать именно в Семейском филиале, поскольку здесь, по его словам, есть главные мотиваторы – ученики. Ещё одна важная причина – коллеги и администрация, которые поддерживают талантливого учителя во всех начинаниях. Сейчас Асхат также руководит методическим объединением учителей физики. В работе особый акцент педагог делает на развитии одарённых детей.

– Система НИШ полностью подтвердила свою эффективность, она является флагманом в системе школьного образования Казахстана. Я окончил простую общеобразовательную школу. В те годы у нас не было таких возможностей. В НИШ же созданы оптимальные условия не только для обучения подрастающего поколения, но и для профессионального роста учителей, – добавляет Асхат. – Рад, что мои выпускники поступают в топовые вузы мира, получают высшее образование в Назарбаев Университете, в государственных национальных университетах Казахстана, России, Венгрии, Америки, ОАЭ, Финляндии.

Также после стажировки Асхат сотрудничал с российскими и финскими учёными в проекте по развитию инклюзивного образования и поддержке детей с особыми потребностями в Казахстане, привлекая к этой работе своих учеников. По словам Асхата, за 30 лет независимости страна достигла немалых успехов в сфере образования, в том числе и инклюзивного.

– Мы смогли подготовить модель уникальной школы, в которой будут созданы равные условия для обучения всех детей, – поясняет Асхат Жумабеков. – Вместе с российскими и финскими учеными разработали руководство для учителей и родителей, чтобы они могли мониторить процесс развития особого ребёнка. Этот проект занял первое место на конкурсе ЮНЕСКО в нашей стране.

Ученики Асхата Жумабекова регулярно становятся призёрами олимпиад, конкурсов и научных проектов республиканского и международного уровня, а выпускники под его руководством – обладателями международных образовательных грантов. Кроме этого, Асхат является автором трёх книг и более 50 опубликованных научных работ и статей в журналах с импакт-фактором, сборниках материалов, периодических изданиях Казахстана, России, Финляндии, Великобритании и Украины.

Если захотеть – можно всего добиться, считает Асхат Жумабеков, и это является его главной движущей силой.

Флора Левина

Семей