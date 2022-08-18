В честь земляка

Одной из улиц в селе Курчум присвоено имя Кайрата Баймухамбетова.

Кайрат Баймухамбетов – уроженец села Сарулен Курчумского района. Трудовую карьеру начал санврачом по коммунальной гигиене Кокшетауского отделения санитарно-эпидемиологической станции Целинной железной дороги.

В разные годы работал руководителем департамента по защите прав потребителей Акмолинской области, главой департамента комитета по защите прав потребителей по Алматы, руководителем департамента охраны общественного здоровья Карагандинской области.

С 2019 года занимал должности руководителя департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг, главного государственного санитарного врача Алматинской области.

В июле 2020 года Кайрат Баймухамбетов погиб на передовой в борьбе с пандемией. Курчумцы приняли решение в память о земляке присвоить одной из улиц его имя.

Также в рамках этого события юные бойцы отряда «Жасыл ел» совместно с акимом Курчумского района Дулатом Кажановым, главным имамом районной мечети Т. Соянұлы высадили вдоль этой улицы саженцы елей.

Ерик Абитов

Курчумский район