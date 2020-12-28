К 175-летию Абая

В честь великого мыслителя 

28.12.2020
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В Сараево установили бюст известного казахского поэта и просветителя Абая Кунанбайулы.

Бюст изготовлен боснийским скульптором, профессором Высшей школы прикладного искусства Боснии и Герцеговины, лауреатом международных наград Стиепо Гавричем. 

Памятник размещён на набережной реки Миляцка в окружении архитектурных шедевров – городской ратуши 1891 года, мечети ХVI века, Национальной библиотеки и других достопримечательностей боснийской столицы. 

В Сараево состоялась презентация сборника избранных сочинений Абая Кунанбайулы, а также книги Жакипбека Алтаева «Аль-Фараби – великий мыслитель Востока», впервые переведённые и изданные на боснийском языке при содействии Почётного консульства РК в Боснии и Герцеговине и Ассоциации делового сотрудничества «Беркут». 

Посол Казахстана Толежан Барлыбаев выразил глубокую признательность городским властям, Почётному консулу РК в БиГ Амелю Диздаревичу и активистам боснийской Ассоциации делового сотрудничества «Беркут» за содействие в установке бюста Абая в рамках празднования 175-летия со дня его рождения. 

Отмечен выдающийся вклад казахского поэта и мыслителя в мировое духовное и культурное наследие. Достигнута договорённость об открытии в Сараево Казахского культурного центра в 2021 году. 

Баян Аскар 

Фото из открытых источников 

 

28.12.2020
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