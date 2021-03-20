В честь Первого Президента  

В Семее безымянному проспекту присвоят имя Нурсултана Назарбаева.

Вчера состоялась внеочередная пятая сессия городского маслихата с участием акима города Семея Нурымбета Сактаганова. В ходе заседания рассмотрены четыре вопроса. Первые три – о составе межведомственных комиссий, четвёртый – о присвоении имени Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева проспекту в новом микрорайоне Карагайлы.

Проспект берёт начало от автодороги Семей – Павлодар, где по левой стороне размещены культурно-спортивный комплекс, Назарбаев Интеллектуальная школа, по правой стороне – многоквартирные жилые дома, детский сад.

– В перспективе планируется открытие ледового комплекса, школы трансфера знаний и технологий, будут выделены несколько функциональных зон, прогулочные зоны, пункты общественного питания, детские игровые и спортивные площадки. Предусмотрено уличное освещение, установка скамеек, урн и малых архитектурных форм, – сообщил Нурымбет Сактаганов. – Проспект новый и пока не имеет названия.

Ширина проспекта в «красной» линии составляет 40 метров, длина на сегодняшний день – 950 метров. С учётом застройки она составит более двух километров.

По всем вопросам решения были приняты единогласно.

Окончательное решение о присвоении имени проспекту в Карагайлы будет принято Республиканской ономастической комиссией.

Информационный центр г. Семея РСК ВКО ТОО «Шығыс ақпарат»