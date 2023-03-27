В честь акына-земляка

У каждой улицы есть своя биография, своя история.

Областной центр растёт. Обретают названия новые улицы. Многие из них носят имена достойных земляков и граждан страны. Но зачастую мы не задумываемся о том, знаем ли людей, в честь которых они названы? Помним ли события, связанные с этими именами?

Корреспонденты «Рудного Алтая» в постоянной рубрике будут рассказывать своим читателям о людях, чьи имена были увековечены в современных названиях улиц.

Сегодня речь пойдёт о бывшей улице Революционная, ныне – улице имени Калихана Ыскака в посёлке Октябрьский города Усть-Каменогорска. В 2019 году она получила новое название в честь заслуженного деятеля Казахстана, прозаика, драматурга, переводчика, лауреата государственной премии.

К сожалению, о жизни и творчестве писателя сохранились в основном сухие факты. По архивным данным Восточно-Казахстанской областной библиотеки имени А. С. Пушкина, Калихан Ыскак (Искаков) внёс огромный вклад в современное литературное наследие. Он автор многих рассказов, повестей, романов, киносценариев.

Родился Калихан Ыскак 14 марта 1935 года в селе Топкаин Катон-Карагайского района Восточно-Казахстанской области. Мудрость, вдумчивость в его изречениях проявлялась ещё со школьных лет, за что в классе его прозвали Академиком.

Окончив отделение журналистики Казахского государственного университета им. С. М. Кирова (ныне КазНУ имени аль-Фараби), а также высшие курсы сценаристов при Государственном комитете СССР по кинематографии, Калихан Ыскак более полувека посвятил писательской деятельности. В течение восьми лет работал в изданиях периодической печати «Лениншіл жас» (ныне «Жас Алаш»), «Қазақ әдебиеті», журнале «Мәдениет және турмыс» (ныне «Парасат»).

Во многих произведениях Калихана Ыскака, включая роман «Легенда о земле Беловодье», главным героем выступает горный Катон-Карагай.

«Никто ещё не живописал так колоритно и вместе с тем тонко алтайскую землю: приметливо, с любовью, без патетики, а на полутонах, по-сыновьи искренне. Алтайские горы, леса, реки, вся родная земля и живущие на ней люди воспринимаются писателем как единое целое. Все эти люди близки ему, они его земляки – будь то казахи, обитающие в затерянном лесном краю среди гор, или русские, в основном, кержаки, когда-то пришедшие в суровые края в надежде сохранить свою веру и привычный уклад жизни…», – отмечал писатель Сатимжан Санбаев.

Кстати, Калихан Ыскак часто приезжал в родные края, помогал землякам решать насущные проблемы сельской жизни.

Он является также автором сборников повестей: «О своём друге» (1963), «Братья» (1965), «Бухтарминские напевы», «Бабье лето» и роман «Молчун». Некоторые повести изданы отдельными книгами на русском, татарском, таджикском языках.

Все произведения, вышедшие из-под его пера, заставляют задуматься над судьбой героев и невольно переносят в мир писателя.

По сценариям автора сняты полнометражные художественные фильмы: «Снег среди лета», «Дорога в тысячу вёрст», фильмы «Қараша қаздар қайтканда» (1979), «Ұшы қиырсыз жол» (1969) о казахстанском революционере Алиби Жангильдине.

Писатель внёс значительный вклад в сферу классического перевода. На казахский язык он перевёл избранные рассказы И. Бунина, А. Чехова, повести А. Куприна, Л. Толстого и других.

В 1992 году писатель получил государственную премию за роман «Ақсу жер жаннаты». Также Калихан Ыскак плодотворно работал в области кинодраматургии. Около 20 его пьес включены в репертуар драмтеатров республики.

В соавторстве с А. Тарази написал пьесы «Ищу бабушку», «Апа-апатай», «Жаке-Жакетай», «Автобиография», которые идут на сценах республиканских театров. Наиболее значимое его произведение в драматургии – пьеса «Утреннее эхо», написанная по мотивам повести Мухтара Ауэзова «Выстрел на перевале».

Заслуженный деятель Казахстана, лауреат государственной премии Республики Казахстан, почётный гражданин Аягозского района, почётный профессор ВКУ имени С. Аманжолова, лауреат международной премии имени Жамбыла, лауреат литературной премии имени Г. Мусрепова, награждён орденом «Парасат» и юбилейными медалями.

За огромный вклад в духовное развитие Катон-Карагайского района Калихану Ыскаку в 1994 году присвоено звание «Почётный гражданин района».

Скончался мастер прозы 11 августа 2014 года в Алматы, не дожив до 80-летия меньше года. Был похоронен на своей родине, в Катон-Карагайском районе.

В местной школе в честь него создан музей, в котором хранятся фотопортреты писателя, семейные фото, множество различных государственных наград, диски с любимыми песнями. Ещё один стеллаж музея занимают произведения различных авторов, рассказывающих о самом Каликане Искакове.

Подготовила Бахыт Сарсембаева