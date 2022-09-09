В борьбе с социальным злом

Распространение наркомании – одна из острейших социальных проблем во всём мире. К сожалению, Казахстан – не исключение. Не первый год на государственном уровне уделяется серьёзное внимание борьбе с наркопреступлениями. Как столь опасному явлению противостоят в Восточном Казахстане?

В области проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Қарасора-2022». Эта операция проводится Министерством внутренних дел ежегодно с 1 июня по 30 октября. Её задачи – уничтожение растительно-сырьевой базы наркотических средств на территории Казахстана, установление заслона каналам поставки наркотиков из-за рубежа, а также пресечение фактов культивирования и заготовки наркосодержащих растений.

Так, в середине августа сотрудники Управления по противодействию наркопреступности совместно с Центром кинологической службы ДП ВКО и спецподразделением НГ РК задержали 46-летнего жителя Усть-Каменогорска. Во время обыска его частного дома были обнаружены и изъяты два полимерных свёртка с содержимым растительным веществом зелёного цвета. К слову, находились они внутри собачьей будки.

– Экспертиза показала, что изъятое вещество является наркотическим средством «марихуана высушенная». Общий вес составил 36,97 г. Установлено, что мужчина хранил запрещённые препараты с целью дальнейшего сбыта, – пояснили в пресс-службе Департамента полиции ВКО.

По данному факту начато досудебное расследование по ст. 297 ч. 1 УК РК «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов».

Это не единственный подобный случай, зафиксированный в областном центре. Недавно сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности на территории дачного дома был задержан 34-летний местный житель. В ходе обыска изъят куст растения зелёного цвета. Также по месту жительства задержанного обнаружены и изъяты свыше 230 г высушенной марихуаны, три пластиковых горшка, в которых произрастало ещё по одному такому же кусту. Помимо этого, в автомобиле злоумышленника найдена стеклянная банка с содержимым растительным веществом буро-зелёного цвета.

Согласно заключению экспертизы, указанные растения относятся к содержащим наркотические вещества вида «каннабис», общим весом свыше 1 кг.

– В отношении задержанного избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Начато досудебное расследование по ст. 300 ч. 1 УК РК «Незаконное культивирование запрещённых к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества». Санкцией этой статьи предусмотрено лишение свободы до двух лет, – сообщила пресс-служба ДП ВКО.

Ранее в Риддере был задержан 63-летний мужчина, который выращивал марихуану на своей даче. По установленному адресу сотрудники полиции обнаружили специально оборудованную теплицу, где скрытно выращивалось 480 кустов наркорастений. По этому факту также было начато досудебное расследование по ст. 300 УК РК.

Кроме того, за последний месяц полицейскими региона с привлечением спецподразделений НГ РК проведена специальная операция по пресечению преступной деятельности лиц, причастных к поставкам наркотиков на восток страны.

При попытке ввоза в Усть-Каменогорск особо крупной партии синтетических наркотиков, весом почти 1 кг, эквивалентной 3,5 тыс. разовых доз, был задержан 35-летний житель Алматы. Вместе с мужчиной в салоне машины находилась его супруга, которую он, с его слов, умышленно взял с собой в дорогу, чтобы не вызывать подозрение.

Через некоторое время был задержан второй участник этой преступной цепи – 29-летний мужчина, у которого было изъято 600 г синтетического зелья, что эквивалентно двум тысячам разовых доз.

Завершением цикла специальной операции по ликвидации цепи наркокурьеров стало третье задержание. В ходе него у 24-летнего жителя Актобе, специально прибывшего в Усть-Каменогорск, было изъято пять пластиковых ёмкостей с жидкостью, содержащей свыше 0,5 кг психотропного вещества «альфа-PVP».

– Принятыми мерами был пресечён ввоз в областной центр порядка восьми тысяч разовых доз наркотиков, примерная стоимость которых на чёрном рынке составляет более 65 млн тенге. Все трое подозреваемых арестованы, их действия квалифицируются по ст. 297 ч. 3 УК РК, санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы от десяти до 15 лет, – отметил заместитель начальника Департамента полиции ВКО Талгат Шаяхметов.

Напомним, в Послании народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество» Глава государства заявил, что большую угрозу здоровью нации несёт растущее потребление синтетических наркотиков.

– Динамика резко отрицательная: за последние три года объём изымаемой из оборота «синтетики» вырос в десять раз. Синтетические наркотики с каждым годом становятся дешевле и доступнее. Они практически беспрепятственно продаются через социальные сети, мессенджеры и даже доставляются на дом, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По словам Президента, с учётом масштаба этой крайне опасной социальной болезни борьба с производством и распространением синтетических наркотиков должна принять общенациональный характер. В связи с этим поручено разработать Комплексный план по борьбе с наркоманией и наркобизнесом.

Гульжан Естаева

Коллаж Бакытгуль Бельбаевой