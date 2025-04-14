В боевой готовности

Первый заместитель министра обороны Республики Казахстан – начальник Генерального штаба Вооружённых сил генерал-лейтенант Султан Камалетдинов посетил Восточно-Казахстанскую область.



Султан Камалетдинов встретился с акимом области Нурымбетом Сактагановым и обсудил вопросы укрепления оборонного потенциала региона, оснащения структур территориальной обороны и подготовки воинского резерва.



В гарнизоне Усть-Каменогорска первый заместитель министра обороны ознакомился с деятельностью механизированной бригады имени Халық қаһарманы Касыма Кайсенова и заслушал доклад командира части.



В ходе работы в Департаменте по делам обороны генерал-лейтенант особое внимание уделил организации призывной комиссии, качеству медицинского осмотра и психологического тестирования.



Также он ознакомился с учебным процессом и материально-технической базой филиала военно-технической школы в Усть-Каменогорске. В ходе беседы с курсантами состоялся обмен мнениями об их достижениях и планах на будущее.



По итогам рабочей поездки Султан Камалетдинов дал конкретные поручения по развитию военной инфраструктуры гарнизонов, техническому оснащению военных объектов и улучшению социально-бытовых условий для личного состава.

Altainews.kz

Фото Махаббат Ахметжанова

